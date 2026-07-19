Jingye Group, fostul proprietar al British Steel, a cerut guvernului britanic despăgubiri pentru naționalizarea companiei

Compania chineză care a deținut anterior British Steel a cerut duminică guvernului britanic despăgubiri pentru pierderile rezultate în urma naționalizării producătorului de oțel săptămâna trecută, potrivit Washington Post.

Guvernul britanic a preluat controlul operațional al companiei anul trecut, după ce Jingye Group a declarat că analizează posibilitatea închiderii furnalelor de la uzina sa din Scunthorpe, în nordul Angliei. Acestea sunt ultimele furnale din Regatul Unit unde se produce „oțel primar” („virgin steel”) din materii prime.

Jingye Group a declarat într-un comunicat publicat pe WeChat că măsura de naționalizare a afectat credibilitatea guvernului britanic, a speriat investitorii internaționali și a provocat pierderi semnificative operațiunilor companiei și fondurilor contribuabililor britanici. De asemenea, compania a cerut guvernului britanic să înceteze „călcarea în picioare a normelor internaționale privind investițiile”.

Compania chineză a anunțat că a inițiat procedurile de negociere prevăzute în acordurile bilaterale relevante privind investițiile, rezervându-și toate drepturile, inclusiv dreptul de a recurge la arbitraj internațional. Jingye a anunțat, de asemenea, că îi va reprezenta pe contribuabilii britanici în demersurile de a trage la răspundere juridică guvernul britanic și conducerea British Steel. Totuși, compania nu a precizat cum va gestiona acest caz.

„Regatul Unit a ignorat investițiile continue ale Jingye și contribuția sa semnificativă și a fost dispus să ofere aproape zero despăgubiri”, a declarat compania.

Guvernul britanic a anunțat săptămâna trecută că va fi realizată o evaluare independentă pentru a stabili dacă Jingye Group va primi despăgubiri și, în caz afirmativ, în ce cuantum.

Departamentul pentru Afaceri și Comerț a anunțat măsura pe 17 iulie, afirmând că aceasta va salva mii de locuri de muncă și va proteja interesul național al Regatului Unit, asigurând furnizarea de oțel produs pe plan intern pentru proiecte majore de construcții și pentru industria de apărare.

British Steel și companiile care au precedat-o produc oțel la Scunthorpe de peste 130 de ani, bazându-se pe dezvoltarea de către Regatul Unit a unor tehnologii îmbunătățite de producere a oțelului în timpul Revoluției Industriale. În prezent, uzina are aproximativ 2.700 de angajați.

Jingye a cumpărat British Steel în 2020 și a declarat că a salvat compania siderurgică de la intrarea în criză.

Ministerul chinez de Externe a declarat sâmbătă că modul în care Regatul Unit va gestiona această problemă va influența în mod direct percepția investitorilor chinezi asupra mediului investițional britanic și asupra credibilității guvernului britanic.

„China îndeamnă Regatul Unit să respecte cu seriozitate principiile pieței și spiritul contractual și să găsească soluții privind despăgubirile și celelalte probleme care să fie acceptabile pentru ambele părți”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că China sprijină companiile în protejarea drepturilor lor legitime prin mijloace legale.

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