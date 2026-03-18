Jerusalem Post: SUA pregătesc o operațiune pentru preluarea controlului Strâmtorii Ormuz, în coordonare cu Israelul

SUA pregătesc o operațiune militară de preluare a controlului în Strâmtoarea Ormuz, care ar putea prelungi războiul cu Iranul cu până la două luni, scrie The Jerusalem Post, citând mai multe surse cu informații despre discuțiile militare americano-israeliene.

Potrivit surselor, dacă președintele Donald Trump decide să lanseze o operațiune militară pentru a prelua controlul asupra strâmtorii – cu scopul de a asigura libertatea de navigație – conflictul s-ar putea extinde semnificativ, „cu săptămâni, dacă nu chiar luni”.

„Acest lucru ar putea prelungi războiul cu până la două luni”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile pentru publicația israeliană.

Strâmtoarea Ormuz continuă să fie blocată – Anumite nave cu destinația Asia au fost lăsate de iranieni să tranziteze strâmtoarea

În prezent, pe fondul amenințărilor Iranului de a ataca navele, multe vase evită să tranziteze Strâmtoarea Ormuz – o arteră critică pentru piața energetică globală, prin care trece aproximativ 20% din oferta mondială de petrol. Imagini satelitare din Golful Persic arată numeroase nave care așteaptă în afara strâmtorii pentru a evita riscurile.

Potrivit Jerusalem Post, administrația Trump a inclus acum asigurarea navigației prin Ormuz printre obiectivele formale ale războiului.

Oficialii analizează inclusiv posibilitatea unei operațiuni terestre pe insula iraniană Kharg, o țintă deja lovită de forțele americane în weekend, de unde iranienii exportă peste 90% din petrolul extras de ei. Pentagonul a anunțat desfășurarea a 5.000 de pușcași marini în regiune, iar întăriri suplimentare sunt în curs de trimitere, scrie Jerusalem Post.

SUA trimite marina să preia controlul asupra Insulei Kharg, centrul exporturilor iraniene de petrol

Operațiunea SUA va demara în contextul în care eforturile de formare a unei coaliții internaționale au avut rezultate limitate. Toate statele europene au refuzat să participe la forța multinațională propusă de Trump pentru securizarea strâmtorii, ceea ce l-a determinat pe acesta să critice NATO.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a apăra acele țări, dar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales în momente de criză”, a spus Trump, adăugând că, având în vedere succesele recente împotriva Iranului, „nu avem nevoie și nu dorim ajutorul țărilor NATO, Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că, în urma unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, s-a convenit coordonarea acțiunilor privind strâmtoarea.

„Există coordonare între forțele noastre aeriene și navale. Vom contribui atât prin acțiuni indirecte, care pun presiune asupra regimului iranian, cât și prin operațiuni directe. Urmează și alte surprize”, a spus acesta marți seară.

Totuși, o sursă israeliană a declarat pentru The Jerusalem Post că, în prezent, contribuția Israelului este limitată în principal la sprijin de informații, nu la operațiuni militare directe – deși „acest lucru se poate schimba”.

