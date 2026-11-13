Jensen Huang, fostul CEO Nvidia, și Howard Lutnick, secretarul american pentru Comerț, vor fi audiați în Congres în scandalul Nvidia

Jensen Huang, fostul CEO al producătorului de cipuri Nvidia, și Howard Lutnick (foto), secretarul american pentru Comerț, au fost chemați la audieri în Congresul SUA, în urma dezvăluirilor privind relațiile extraconjugale ale fondatorului Nvidia și legăturile acestuia cu o femeie suspectată de conexiuni cu serviciile chineze de informații.

Săptămâna trecută, trei președinți de comisii din tabăra republicană i-au trimis lui Huang o scrisoare prin care i-au solicitat să se prezinte la o audiere în fața Congresului. Fostul CEO al Nvidia a acceptat să depună mărturie, potrivit Politico.

În același timp, pe fondul presiunilor exercitate de ambele partide, secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a acceptat să depună mărturie în fața Congresului, conform CNBC.

El este așteptat pentru a da explicații legat de modul în care cipurile americane restricționate la export ar fi ajuns în China prin relația CEO-ului Nvidia cu Alice Huang, o femeie de afaceri despre care există certitudini în comunitatea de informații din SUA că ar fi spion. La acest moment, informațiile disponibile arată că audierile ar putea avea loc la începutul lunii decembrie.

Alice Huang lucrează cu firma de infrastructură AI Megaspeed din Singapore, care este bănuită că ar fi deturnat către China cipuri Nvidia care se aflau pe „lista neagră”, prin care americanii au interzis exportul celor mai avansate tehnologii AI americane către piața din China.

Scott Bessent, secretarul american pentru Trezorerie, învinuiește Departamentul Comerțului pentru că cipurile Nvidia ar fi ajuns în China

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a acuzat Departamentul Comerțului, condus de Howard Lutnick, că nu a interzis exporturile de cipuri Nvidia către Megaspeed, compania cu sediul în Singapore care are legături cu o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Întrebat vineri, într-un interviu acordat CNBC, dacă a existat o coordonare între instituțiile de la Washington în privința includerii Megaspeed pe lista neagră a companiilor cu care firmele americane nu pot face afaceri, Bessent a declarat că Departamentul Trezoreriei s-a numărat printre mai multe agenții care au susținut, timp de luni de zile, includerea companiei pe lista entităților sancționate de SUA.

„Dar Departamentul Comerțului este cel care ia decizia finală (…) și va trebui să îi întrebați pe reprezentanții săi despre procedurile interne”, a declarat Bessent, potrivit FT.

Declarațiile lui Bessent riscă să amplifice tensiunile din interiorul administrației Trump cu privire la modul în care Nvidia a primit permisiunea de a exporta cipuri către o companie asociată cu Alice Huang, despre care autoritățile americane au certitudini că ar fi colaborat cu serviciile de informații chineze.

De mai bine de un an, autoritățile americane investighează dacă Megaspeed a introdus ilegal în China cipuri produse de Nvidia.

La începutul acestei săptămâni, FT a relatat că Departamentul Comerțului a întârziat demersurile pentru includerea Megaspeed pe lista neagră a companiilor pe care Washingtonul le consideră un risc pentru securitatea națională.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora l-ar fi confruntat pe Lutnick în legătură cu acest subiect, Bessent a declarat vineri: „Nu dezvăluim ce discutăm în Sala de Situații de la Casa Albă”.

„Sunt frustrat de faptul că președintele Trump a precizat foarte clar că China nu ar trebui să primească cipuri Nvidia mai performante decât H100. Orice scurgere de astfel de cipuri este extrem de frustrantă, deoarece afectează companiile noastre de top și oferă Chinei un avantaj în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale”, a spus Bessent.

Întrebat dacă abordarea SUA în privința exporturilor de cipuri ar trebui schimbată, Bessent a răspuns: „Cred că dispunem de toate instrumentele legale necesare. Trebuie doar să le punem în aplicare”.

Companiile americane au nevoie de licențe eliberate de Departamentul Comerțului pentru a exporta produse către firmele incluse pe așa-numita Entity List (lista entităților sancționate). Măsura face parte din eforturile Washingtonului de a împiedica tehnologiile de ultimă generație să ajungă în posesia armatei chineze.

Jensen Huang a demisionat joi de la conducerea Nvidia după ce a condus compania timp de 33 de ani

Jensen Huang, directorul general Nvidia, și-a dat joi demisia din pozițiile de director general (CEO), președinte și membru al Consiliului de administrație al companiei de procesoare grafice și hardware pentru inteligență artificială, în urma dezvăluirilor privind două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile chineze de informații.

Anunțul a fost confirmat de companie într-un comunicat, în care se arată că vicepreședintele executiv și directorul financiar (CFO) Colette Kress preia interimatul directorului general „până la găsirea unui succesor permanent”.

Demisia a venit în contextul în care boardul companiei avea programată deja, miercuri, o ședință în care urma să discute demiterea fondatorului Nvidia, după ce Huang a recunoscut în weekend una dintre relații, cea cu spionul chinez.

Amintim că un articol publicat miercuri de New York Times a relatat că Huang are, în prezent, o altă relație extraconjugală, cu Kimberly Powell, vicepreședinte al companiei pentru domeniul sănătății – un director de rang înalt care îi raportează direct șefului Nvidia.

În weekendul, Huang a recunoscut că a avut o relație cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care există certitudini în comunitatea de informații din SUA că ar fi spion.

După informațiile legate de cele două relații extraconjugale ale lui Jensen Huang, joi au apărut informații despre o a treia relație extraconjugală a fostului CEO Nvidia, care ar implica o fostă colegă din companie, potrivit Reuters.

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