Jensen Huang, la un pas de demitere – boardul Nvidia analizează relația cu o femeie suspectată de spionaj pentru China – Fără el, compania valorează cu 25% mai puțin

Consiliul de administrație al Nvidia (NVDA) va analiza, miercuri, într-o ședință, demiterea co-fondatorului și CEO-ului Jensen Huang, în urma dezvăluirilor privind două presupuse relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile chineze de informații, potrivit Wall Street Journal (WSJ) și Reuters.

Huang a recunoscut una dintre relații, cea cu spionul chinez, iar acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 8% pe piața bursieră futures după apariția informațiilor privind posibilitatea demiterii șefului Nvidia. În ședința Consiliului de administrație de miercuri se va discuta soarta lui Huang, iar înlăturarea lui este probabilă având în vedere faptul că Bloomberg a relatat că boardul producătorului de cipuri lucrează deja cu o firmă externă pentru identificarea unui posibil nou CEO.

Un articol publicat miercuri de New York Times a relatat că Huang are, în prezent, o altă relație extraconjugală, cu Kimberly Powell, vicepreședinte al companiei pentru domeniul sănătății – un director de rang înalt care îi raportează direct șefului Nvidia. În weekend, Huang a recunoscut că a avut o relație cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză despre care există certitudini în comunitatea de informații din SUA că ar fi spion.

Huang pare că va avea aceeași soartă ca Steve Jobs, fondatorul Apple, dat afară de propriul board în 1985

Directorii Nvidia vor analiza în ședința boardului de miercuri dacă relațiile extraconjugale ale lui Huang au creat conflicte de interese sau au expus compania unor riscuri de securitate, în contextul în care miza principală pentru care Huang a fost abordat de spionul chinez e tehnologia AI, în contextul rivalității SUA–China și dominanța Nvidia în domeniul cipurilor pentru AI. Nu există însă dovezi publice că informații confidențiale ar fi fost compromise.

Huang, care este și cel mai mare acționar Nvidia, deținând 3,6%, conduce compania de la înființarea din 1993.

Cunoscută inițial în principal pentru procesoarele sale grafice, Nvidia a devenit cel mai important furnizor mondial de cipuri utilizate pentru inteligență artificială, cloud computing și centre de date avansate. Valoarea de piață a companiei a crescut spectaculos odată cu boom-ul global al AI, iar Huang a devenit una dintre cele mai influente figuri din industria tehnologică.

Separat, board-ul Nvidia a lansat o investigație independentă cu ajutorul unor consilieri juridici externi. Compania a declarat că nu are niciun motiv să creadă că secrete comerciale sau informații legate de securitatea națională au fost compromise.

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Președintele SUA, Donald Trump – un apropiat al lui Huang – a declarat la începutul acestei săptămâni că FBI îl investighează pe CEO-ul Nvidia. Trump a susținut că Huang i-a spus că nu știa că Alice Huang ar fi fost spion chinez.

Controversa prezintă o problemă majoră pentru board-ul Nvidia. Huang este considerat principala forță din spatele succesului companiei, iar înlocuirea sa ar putea crea incertitudine într-un moment critic atât pentru companie, cât și pentru industria AI în ansamblu.

„În opinia noastră, semnele indică tot mai clar că zilele lui Jensen la Nvidia ar putea fi numărate și ne așteptăm ca situația să fie extrem de fluidă în următoarele 48 de ore. Considerăm că valoarea Nvidia este de 300 de dolari pe acțiune cu Jensen în funcția de CEO și de 225 de dolari pe acțiune fără Jensen ca CEO… Realitatea este că este o zi neagră pentru Nvidia, dar compania va naviga prin această turbulență, va ieși din ea și va rămâne o componentă fundamentală a Revoluției AI”, au afirmat într-o notă analiștii Yorkville Ives.

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