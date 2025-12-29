Video / Jean Valvis, invitatul podcastului Spiritul Timpului: “Condiția esențială pentru un brand de țară e ca poporul însuși să creadă în ideea brandului” / Rețeta de valori din spatele unui brand comercial și brand de țară

Un brand comercial tinde să construiască o relație de încredere și de continuitate în comportament, iar succesul unui brand de țară necesită ca inclusiv cetățenii acelei țări să creadă în el, a spus Jean Valvis, directorul Valvis Holding și omul de afaceri care a fondat unele din cele mai de succes branduri din România, în cadrul podcastului Spiritul Timpului, un produs jurnalistic al CursDeGuvernare.ro .

”Brandul tinde să construiască o relație de încredere, de fidelitate, de continuitate. El trebuie să răspundă inclusiv la întrebarea: «e ceva original, sau există deja?» Dacă mă duc eu în Elveția și propun să fac un ceas, sunt deja 300 de producători de mare succes. E o mică șansă să reușesc. La fel, dacă vreau să fac ciocolată în Elveția sau ulei de măsline în Grecia. E deja super-saturată oferta, iar cu cât este mai supra-saturată, cu atât va fi mai greu ca elementul meu diferențiator să iasă în evidență”, a spus Valvis, care a creat de-a lungul timpului brandurile Dorna, La Dorna și Aqua Carpatica.

La acest episod al podcastului Spiritul Timpului s-a atins o problemă serioasă – foarte serioasă: ce înseamnă brandul comercial într-o economie, cum se construiește, cum se consolidează? Dar un brand de țară? Asta pentru că un brand nu e numai despre clienți sau numai despre bani.

Valvis: ”Un ceas elvețian are o reputație. O mașină germană, vinul franțuzesc – la fel. România ce face? Unde excelează România în lume?”

Potrivit lui Jean Valvis, un brand ține de relația pe care o firmă și-o creează cu consumatorii, care ajung să aibă niște așteptări. La fel este și în cazul unei țări, unde dacă se vorbește despre un ceas elvețian sau o mașină germană rareori este adusă sub semnul întrebării calitatea.

”Orice aduci pe masă nu are valoare dacă celălalt nu a auzit de el, dacă nu l-a primit ca mesaj. La marea majoritate a populației, vectorul de comunicare nu e o dimensiune a productivității. Aici, în România, despre productivitate vorbim în termeni de: am o materie primă bună, o sculă sau o mașinărie, un know-how, banii de capital de lucru și am produsul. Nu! Pentru a ajunge ca un produs să fie identificat ca un brand ai nevoie să îl comunici, să îi creezi o reputație. Reputația e rezultatul comunicării. Vă dau un exemplu: dacă spun «scotch whiskey», e nevoie să vă gândiți dacă e bun sau nu? Evident că e bun pentru că vine din Scoția. Are reputație. Un ceas elvețian, o mașină germană, vinul franțuzesc… România ce face, există? Unde este România în lume? Unde excelează? Despre ce poți să vorbești și să zică toată lumea: «Wow! E adevărat!»”, a explicat omul de afaceri.

Acesta a spus că pentru a crea un brand de țară există o condiție sine qua non, fără de care nu există succes: trebuie ca cetățenii acelei țări să creadă în acel brand și în concretizarea acestuia.

”Am creat o mare discuție pentru brandul țării. «Frunza», care a fost o tentativă de brand de țară, nu a reușit pentru că nu a fost crezut de popor. Reputația este ceva care apare în timp, pe care o cred însuși cetățenii din țară – dacă ei nu cred într-o idee, ea nu va deveni niciodată un brand de țară. Lumea să înțeleagă că comunicarea și răspândirea unei idei pe toate canalele este un vector al unui obiect, al unei reputații. Pentru a ieși pe piața mondială trebuie ca un sector să aibă premize pozitive pentru a fi dezvoltat. Să poți spune: «Alo, voi așa ceva nu aveți». Asta trebuie făcut. Dar procesele sunt de lungă durată și trebuie ca sectoarele din economie să aibă ambiție, să creadă că se poate”, a mai afirmat Jean Valvis.

