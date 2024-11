Jean Valvis / DEMOCRAȚIA nu se dăruieste, nu o primești cadou, ci se REVENDICĂ și se PĂSTREAZĂ !

Dragi Romani,

Ma bucur de 32 de ani de hospitalitatea dvs si de atunci lupt constant sa duc reputatia tarii peste hotare, multiplicand în toate directiile acest mesaj pozitiv : « Romania : Patria Apelor Minerale » si asta prin realizari concrete si tangibile !

Am devenit astfel de multa vreme un Roman prin adoptie !

Norocul meu este ca, timp de 70 de ani, in mine convietuiesc simultan doua traditii ale Democratiei :

Prima este impregnată in ADN-ul meu, fiind prin bunici mei Eleni, unul dintre stranepotii lui Platon, stramosul meu nascut si el in Atena si fondatorul acestuia regim liber, reprezentativ si optim. De acolo, din leaganul Democratiei, am mostenit in sange genele acestui simt de libertate si de respect civil.

Al doilea pilon Democratic mi l-a inradacinat Confederatia Helvetica, cu o educatie generala primita de-a lungul intregii mele copilarii, imbogatită cu dreptul unic la Referendumurile frecvente, atunci cand comunitatile ne cheamă de multe ori pe an să luăm parte la decizii importante.

Astfel, simt azi nevoia sa transmit un mesaj simplu :

DEMOCRATIA nu se Daruieste. Nicaieri. Dimpotriva, se revendica, se organizeaza, se construieste si se lupta pentru ea, iar atunci cand o ai obtinut-o, se pastreaza !

Sper, din toata inima mea, ca cetatenii din Romania vor intelege ca fara Democratie construita mai intai in interiorul partidelor politice, organizate si incadrate intr-un mod serios, Democratia constitutionala, ca regim de stat, nu este posibila.

Fara partide organizate democratic nu exista spirit democratic in componentele statului.

Nu pot decat sa exprim o urare :

Pe 1 Decembrie 2024 sa fie un vot popular masiv!

Da, iesiti in frig, va rog ! Nu lasati vecinul dvs. se decida pentru CASA dvs.

In alte termeni, nu e posibil ca votantii sa fie la nivelul de numai 52% !

Asa facem ? Unul decide pentru doi in Romania ?

Doriti Democratie, o stiu si aici este noul start : Iesim cu totii, chiar daca e frig si mergem la vot!

Eu visez la « 70% » ca procent minim de participare la vot

….pentru ca imi pasa !

Voi, Duminica 1 Decembrie trebuie sa mergeti masiv la un 75% participare la vot !

Alegeti informati si v-o spun cu siguranta : castiga Democratia !

La Multi Ani, Romania Democratica !

***