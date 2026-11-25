Fermierii din România care produc materii prime și vor să genereze valoare adăugată au nevoie de stimulente financiare adaptate lor, pe lângă cele care sunt gândite direct pentru procesatori, a explicat Jean Valvis, președintele Valvis Holding, la conferința „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro.

„Toată lumea vorbește de valoare adăugată, dar este un concept abstract. Ce înseamnă valoare adăugată? Înseamnă că fac, spre exemplu, floarea-soarelui și mă duc și o procesez din producția proprie, nu din floarea-soarelui cumpărată din Olanda. Asta înseamnă că am făcut valoare adăugată prin procesare verticală.

(…) Nu există o schemă pentru valoarea adăugată în acest sens. Așa cum atunci când ai trei vaci îți dau bani pe capete, așa cum la hectare îți dau bani pe suprafață, așa să îți dau banii pentru că ai făcut o chestiune pe verticală. E așa de simplu”, a declarat Jean Valvis.

Dacă statul vrea să promoveze cu adevărat procesarea prin dezvoltare verticală, România trebuie să lanseze o schemă de finanțare dedicată, crede omul de afaceri.

„Da, am schemă pentru banii de procesare, dar e altceva. Eu nu vorbesc de investițiile pentru procesare privite separat. Eu vorbesc ca cel care a făcut materia primă și a avut grijă să o transforme și să o proceseze să primească puțin mai mulți bani. Și atunci ai o schemă de stimulare și îl motivezi. Și atunci fermierul o să înțeleagă că încasează mai bine dacă procesează și creează valoare adăugată.”

Fără infrastructură, fermierul român va fi întotdeauna la mâna retailerului sau a distribuitorului

Jean Valvis a devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România după ce a construit companii mari, pe care le-a vândut, precum brandul de ape minerale Dorna sau lactatele LaDorna, dar și companii mari pe care le dezvoltă în continuare, cum ar fi AQUA Carpatica sau Domeniile Sâmburești.

Are investiții în mai multe domenii, iar în agricultură investește de mai bine de două decenii prin compania Dorna Agri, prin care cultivă aproximativ 8.000 de hectare în sistem de agricultură ecologică, conform celor mai recente date. Totodată, grupul lucrează suprafețe de câteva sute de hectare, atât cu viță-de-vie, cât și cu pomi fructiferi.

Acum, omul de afaceri pledează pentru nevoia de a investi în infrastructură, de la sisteme de irigații și drumuri de acces, până la infrastructura logistică, adică depozite.

„Nu vorbim doar de infrastructura de irigații, ci și de drumurile de acces, care nu sunt întotdeauna garantate, dar și de depozite, depozite ale asociațiilor, depozite ale produsului finit. Dacă asociațiile și depozitele nu sunt organizate, fermierul român va fi întotdeauna la mâna supermarketului final și a angrosistului care exploatează momentul în care e captiv că trebuie să-și lichideze marfa și nu poate să o stocheze undeva pentru a o vinde la un preț mai bun mai târziu.

Deci, irigațiile, drumurile de acces și stocarea apelor și pe teren arabil, dacă se poate. Astăzi nu se permite să pui un bazin de stocare a apei pe teren arabil. Păi, eu am nevoie de apă și am nevoie să o stochez pentru a o folosi în momentul respectiv, nu?”

Totodată, Jean Valvis cere ca legislația să le permită fermierilor să investească în perdele forestiere la șes pentru a putea crește productivitatea.

„Nu pot să fac, legislativ, o perdea pe teren arabil, pentru că e forestieră. Adică avem o contradicție legislativă aici. Eu vreau să fac multă producție pe un teren arabil, dar pe care nu pot să fac perdea. Păi, rezolvă-mi, domnule, găsește-mi un text să pot să o fac. Și mai era un subiect, care merge împreună cu subiectul de perdele forestiere, adică noțiunea de biomasă.

Câte discuții se fac pentru dependența energetică a Europei, a României, de ce să nu rezolvăm și să ajutăm această nevoie de energie termică, pe care poate să ne-o dea o perdea care, fiind plante tehnice cu ciclu scurt, se taie. Ai și perdea pentru o agricultură mai eficientă, ai și materia de biomasă pentru încălzire.”

„Avem probleme cu chestiunile absolut tehnice, care nu țin de viziunea politică”

Valvis a povestit că în 2012 a propus Consiliul Investitorilor Străini înființarea unui task force pentru problemele agriculturii. A reieșit un pact pentru agricultură, dar acesta nu a fost semnat în final pentru că nu a existat consens politic.

„De ce vorbesc de pact pentru agricultură? Trebuie să fie clar pentru toată lumea. Sunt chestiuni tehnice, cum este termoizolarea camerei în care ne aflăm, care nu depind de viziunea politică, de centru, stânga sau dreapta. Termoizolarea este cea care este. Sunt chestiuni absolut tehnice. Care sunt lipsurile esențiale, structurale, organice, care ar trebui să constituie o platformă de comun acord pentru toate guvernele succesive?”

Totuși, omul de afaceri consideră că sunt de actualitate concluziile de la momentul respectiv. „Ce am constatat din experiența mea, pe scurt: Ministerul Finanțelor, în general, nu se ocupă de agricultură pentru că o subestimează. Este o concluzie pe care o vedem și astăzi: Ministerul Finanțelor nu susține agricultura. Ce putea să facă Ministerul Finanțelor? Garanții pentru investiții în agricultură nu sunt în țară. Fond pentru agricultură. În sectorul privat, în sectorul asigurărilor, este numai o societate din 12 pe care le-am contactat care acceptă să asigure riscul legat de pierderile în domeniul agriculturii.”

O altă provocare este cea care ține de comasarea terenurilor. „Ce înseamnă comasarea? Practic, înseamnă să fie făcut cadastrul și, când ai cadastru, poți să te duci la banca privată și poți să obții un credit pentru agricultură. Nefiind comasarea la nivelul la care trebuie, nefiind cadastrarea la nivelul la care trebuie, nu poți să-l depui ca garanție și fermierul nu poate să obțină o finanțare pe baza unui activ dovedit juridic.”

El a subliniat că toate aceste chestiuni sunt de bază. „E ABC-ul, e grădinița agriculturii, dar nu interesează pe nimeni. Pentru că agricultura e lăsată fără un schelet, fără o ideologie patriotică, până la urmă. Eu vorbesc de pact, care e tehnic, nu e ideologic. Dar nici tehnic nu se urmărește ca un schelet, ca o cristalizare, ca o strategie. Vorbim atât de mult de strategie, am început să îmi fie foarte antipatic acest cuvânt, pentru că e un bla-bla teoretic, care nu înseamnă nimic concret.”

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