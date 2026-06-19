Discuțiile SUA-Iran pe dosarul nuclear au fost amânate: Casa Albă a anulat deplasarea la Geneva a vicepreședintelui JD Vance

Vicepreședintele SUA JD Vance nu a mai plecat în Elveția joi seară, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea memorandumului de înțelegere cu Iranul și debutul formal al negocierilor vizând dosarul nuclear iranian, parte a acordului final de încheiere a războiului, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, relatează postul CNN, preluat de News.ro.

Negocierile programate vineri în Elveția între Iran și Statele Unite, în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat și guvernul elvețian, la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american JD Vance în Elveția, a transmis AFP.

La întâlnire urmau să ia parte și mediatori din Pakistan și Qatar, care au facilitat memorandumul de înțelegere care stabilește 60 de zile de negocieri suplimentare pe dosarul nuclear iranian. Amânarea vine de asemenea în contextul în care Israelul și forțele grupării teroriste Hezbollah din Liban au continuat loviturile reciproce.

Întâlnirea de vineri din Elveția trebuia să marcheze lansarea oficială a negocierilor privind programul nuclear al Iranului

„Așa cum a declarat vicepreședintele în conferința sa de presă, planurile pentru viitoarele discuții tehnice nu au fost încă finalizate, iar delegația americană a fost pregătită să plece cu prima ocazie disponibilă. Însă logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Casei Albe într-un comunicat de presă.

„În acest moment, vicepreședintele nu pleacă în această seară (joi seară – n.r.). Vă vom informa de îndată ce vom avea o actualizare concretă privind următorii pași. Așteptăm cu interes începerea discuțiilor tehnice cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Întâlnirea dintre delegațiile SUA și Iranului, conduse de vicepreședintele JD Vance și de președintele parlamentului iranian, Ghalibaf, erau menite să marcheze lansarea oficială a negocierilor privind programul nuclear al Iranului.

Anterior, vicepreședintele SUA declarase că intenționează să meargă în Elveția pentru ceremonia de semnare în persoană a acordului, deși el a recunoscut că momentul exact rămâne incert. Vance mai afirmase că negocierile tehnice menite să finalizeze acordul sunt așteptate să înceapă în acest weekend și a spus că „intenționează cu siguranță” să conducă echipa de negociere a Statelor Unite.

Elvețienii spun că merg înainte cu activitățile pregătitoare pentru discuțiile SUA-Iran

„Discuțiile prevăzute între Statele Unite, Iran, Qatar și Pakistan au fost amânate. Elveția rămâne dispusă să faciliteze aceste negocieri. Activitățile pregătitoare aferente continuă”, a transmis și Ministerul elvețian al Afacerilor Externe într-un mesaj remis AFP.

Autoritățile elveţiene nu au oferit detalii privind o posibilă nouă dată pentru desfășurarea acestor negocieri.

Principalele prevederi ale memorandumului

Principalele prevederi ale memorandumului vizează încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, respectarea reciprocă a suveranității și deschiderea unei perioade de 60 de zile pentru negocierea unui acord final. În paralel, SUA ar urma să ridice blocada navală asupra Iranului, iar Teheranul să asigure reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, fără taxe, cu revenirea la volumele de dinaintea războiului în termen de cel mult 30 de zile.

Pe dimensiunea economică, documentul prevede un pachet amplu de relaxare a sancțiunilor impuse Iranului. SUA s-ar angaja să acorde derogări pentru exporturile iraniene de țiței, produse petrochimice și servicii conexe, inclusiv bancare, de asigurări și de transport, precum și să deblocheze fondurile și activele iraniene înghețate. Memorandumul mai include și angajamentul Washingtonului, alături de partenerii regionali, de a contribui la un plan de reabilitare și dezvoltare economică a Iranului.

În privința programului nuclear, Iranul reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare, însă chestiunile sensibile – inclusiv soarta uraniului îmbogățit iranian și celelalte aspecte tehnice ale dosarului nuclear — sunt lăsate pentru acordul final. Până atunci, părțile ar urma să mențină status quo-ul: Iranul nu își modifică programul nuclear, iar SUA nu impun noi sancțiuni și nu își consolidează prezența militară în regiune. Acordul final ar urma să fie aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

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