Jay Clayton, directorul de informații naționale, ar urma să fie numit de Donald Trump „Țarul IA” al Casei Albe

Se preconizează că președintele Trump îl va numi pe directorul de informații naționale, Jay Clayton (Foto), în funcția de coordonator principal (sau „țar”) al Casei Albe pentru inteligența artificială, potrivit unei surse apropiate Casei Albe, conform NBC News.

Președintele a sugerat această numire în cursul săptămânii și, cel mai probabil, o va anunța pe rețelele de socializare, a precizat sursa.

Anunțul vine după o întâlnire extinsă desfășurată marți la Casa Albă cu directori ai unor companii tehnologice de top, la care a participat și Clayton. Clayton, care supervizează agențiile de informații ale țării din poziția de director de informații naționale, ar urma să preia responsabilitățile legate de IA pe lângă rolul său actual.

Solicitat să comenteze viitorul anunț, un oficial al Casei Albe a declarat: „Orice anunț privind numirile în posturi va fi făcut direct de către președinte. Orice informație apărută până atunci reprezintă speculații nefondate.”

Într-un interviu acordat miercuri postului CNBC, după reuniunea de la Casa Albă privind IA, Clayton a afirmat că administrația Trump va adopta o „abordare la nivelul întregului guvern” în ceea ce privește reglementarea acestei tehnologii.

„Superinteligența este o problemă de securitate națională”, a spus Clayton, folosind termenul adoptat oficial de administrația Trump pentru a se referi la IA. „Acest lucru a fost recunoscut ieri nu doar de liderii din industrie, ci de toți cei prezenți în încăpere.”

David Sacks, care ocupă în prezent funcția de copreședinte al Consiliului Consultativ al Președintelui pentru Știință și Tehnologie, a activat anterior ca consilier special pentru IA și criptomonede, din ianuarie 2025 până în luna martie a acestui an.

Decizia lui Trump de a-l alege pe Clayton vine pe fondul unor îngrijorări tot mai mari privind consecințele dezvoltării IA, alimentate de avertismentele specialiștilor din cadrul unor companii de top din domeniu, care susțin că tehnologia ar putea pune în pericol omenirea.

Trump a ignorat în mare măsură aceste riscuri – inclusiv după întâlnirea cu giganții din domeniul IA – respingând solicitările de a implementa reglementări de siguranță mai stricte.

„Cred că asistăm la o autoreglementare semnificativă; ei înțeleg că trebuie să se autoreglementeze, iar pentru cineva din exterior este foarte greu să intervină în aceste procese. Aceste modele sunt extrem de complexe și, repet, cred că vor fi folosite în scopuri benefice”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor, la Casa Albă. „Iar când nu vor respecta regulile, îi vom putea prinde. Însă va exista o componentă semnificativă de autoreglementare.”

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