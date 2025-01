Javier Milei la Davos – atac la toată lumea, de la ideologia „woke”, la organizatorii evenimentului

Aflat pentru a doua oară la Forumul Economic Mondial de la Davos, Javier Milei, președintele Argentinei, a folosit discursul său de joi pentru a ataca vehement „hegemonia woke”, despre care a spus că este un „cancer” și un „virus al minții”.

Milei a dat Argentina drept „un exemplu global” de „responsabilitate fiscală” și a vorbit despre conturarea unei „alianțe internaționale” în creștere a națiunilor care aspiră la libertate.

Afirmând că apără valorile tradiționale ale Occidentului, pe care le-a descris drept „vârful speciei umane,” Milei și-a reiterat „bătălia culturală” împotriva așa-numitului „wokeism,” un termen folosit pentru a face trimitere la politicile progresiste egalitariste promovate de stânga politică, potrivit Buenos Aires Times.

„Această ideologie ne-a colonizat instituțiile, universitățile, mass-media și până și organismele supra-naționale. Este rezultatul unei subversiuni culturale care trebuie extirpată din instituțiile noastre, altfel rasa umană nu se va putea îndrepta spre progres”, a declarat președintele argentinian.

Milei a continuat făcând referire la feminism, egalitatea și ideologia de gen, schimbările climatice, avortul și imigrația, despre care a spus că „sunt toate capetele aceluiași monstru, al cărui scop este de a justifica extinderea (puterilor) statului”. Milei a comparat imigrația cu „colonizarea inversă și o sinucidere colectivă”.

„Aceasta este marea epidemie a vremurilor noastre, care trebuie vindecată. Este cancerul care trebuie înlăturat,” a spus președintele argentinian, adăugând că „wokeismul este rezultatul unei inversiuni a valorilor occidentale”.

Show-ul lui Javier Milei

După o scurtă introducere făcută de președintele Forumului Economic de la Davos, Børge Brende – care a enumerat realizările liderului argentinian și a cerut aplauze pentru președintele argentinian –, Milei și-a început discursul amintind de apariția sa la summitul de anul trecut și subliniind schimbările din ultimele 12 luni.

Amintindu-și apariția sa la summitul de anul trecut, el a remarcat cât de multe s-au schimbat în ultimele 12 luni.

„Acum un an, am stat aici în fața voastră și am spus câteva adevăruri despre starea lumii occidentale, care au fost primite cu surpriză și uimire. (…) La acea vreme Argentina era văzută ca o țară în declin (…) Sub guvernarea mea, inflația a scăzut, bugetul a fost echilibrat și Argentina nu mai este un paria global. Astăzi, lumea îmbrățișează Argentina, care a devenit un exemplu global de responsabilitate fiscală, de angajament față de obligațiile noastre, de cum să punem capăt problemei inflației și, de asemenea, de o nouă modalitate de a face politică, care constă în a spune adevărul în fața oamenilor și în a avea încredere că oamenii vor înțelege,” a spus Javier Milei.

Acesta a adăugat: „Le-am spus că acesta este începutul unei noi pentru Argentina, care fusese infectată de socialism de prea mult timp. Acum nu mă mai simt atât de singur. Încet, se formează o alianță internațională a tuturor națiunilor care vor să fie libere și să îmbrățișeze ideile libertății. De-a lungul acestui an, am reușit să găsesc parteneri în această luptă în fiecare colț al planetei, de la minunatul Elon Musk, la curajoasa doamnă italiană, draga mea prietenă Giorgia Meloni; de la (Nayib) Bukele în El Salvador la Viktor Orbán în Ungaria și de la Benjamin Netanyahu în Israel la Donald Trump în Statele Unite”.

Milei a mai spus că „prima noastră misiune, pentru a reveni la o nouă epocă de aur, este de a reduce dimensiunea statului, dar și de a reduce organizațiile supranaționale”.

Președintele Argentinei i-a atacat pe organizatorii evenimentului

Milei l-a apărat pe „dragul său prieten” Elon Musk, despre care a spus că „a fost pe nedrept calomniat de ideologii woke în ultimele zile pentru un gest inocent” – gestul lui Musk de luni, ziua învestirii noului președinte american Donald Trump, a fost comparat cu un salut fascist.

Totodată, el a acuzat că evenimente precum Forumul de la Davos „au promovat sinistra agendă woke, care face atât de mult rău Occidentului”.

Președintele argentinian a folosit o frază utilizată și de Donald Trump în discursul său inaugural, Milei spunând că „epoca de aur internațională a libertății nu poate veni dacă această ideologie aberantă rămâne în vigoare”.

„În caz contrar, soarta Occidentului va fi aceeași ca a tuturor civilizațiilor care s-au lăsat copleșite de ideologiile distructive ale trecutului. (…) Justiția socială nu este altceva decât masca socialismului. Iar socialismul, în toate formele sale, se termină mereu în mizerie,” a mai spus Javier Milei.

***