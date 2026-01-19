Japonia. Premierul Takaichi convoacă alegeri anticipate pentru a-și consolida mandatul

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a anunțat luni că va dizolva camera inferioară a Parlamentului și va convoca alegeri legislative anticipate pe 8 februarie, punându-și funcția în joc în scopul de a obține un mandat consolidat, necesar pentru a-și duce la îndeplinire ambițiosul său program politic.

Politiciana conservatoare se bazează pe sondajele favorabile pentru a crește scorul Partidului Liberal-Democrat (PLD, de dreapta naționalistă) din care face parte, o formațiune nepopulară a cărei coaliție are o majoritate la limită.

PLD guvernează Japonia aproape neîntrerupt de decenii, dar și-a văzut popularitatea erodată de scandaluri de finanțare și de incapacitatea de a controla o creștere rapidă a inflației.

Sanae Takaichi a preluat funcția în octombrie, fiind propulsată în fruntea partidului după ce PLD a pierdut majoritatea în ambele camere ale Parlamentului sub predecesorul său, Shigeru Ishiba. Totuși, în pofida imaginii erodate a PLD, guvernul Takaichi domină sondajele, înregistrând o popularitate de 60% – 70%, transmite Agerpres.

PLD și noul său partener de coaliție, Partidul Inovației, au reușit cu greu să recâștige majoritatea în camera inferioară în noiembrie, profitând de sprijinul unui grup mic de aleși, dar această majoritate este limitată. Acest lucru ar putea împiedica adoptarea programului lui Takaichi, care include cheltuieli ‘proactive’ pentru relansarea activității și majorarea bugetului apărării.

Takaichi a declarat luni că dorește să supună validării alegătorilor programul coaliției guvernamentale.

„Și dacă PLD poate obține de unul singur majoritatea în camera inferioară, acest lucru îl va ajuta să își promoveze politicile” fără concesii față de celelalte partide, explică Sadafumi Kawato, profesor la Universitatea din Tokio.

În urma unui monumental plan de relansare adoptat la sfârșitul anului 2025, guvernul a aprobat un nou buget record (echivalentul a 665 de miliarde de euro) pentru exercițiul financiar 2026, care începe în aprilie, promițând să obțină cât mai repede aprobarea Parlamentului pentru a combate mai eficient inflația și a susține consumul.

Partidele de opoziție consideră că o dizolvare ar întârzia adoptarea bugetului.

Alegerile anticipate intervin, de asemenea, pe fondul tensiunilor din relația Japoniei cu China.

Șefa Guvernului nipon, care l-a primit cu mare fast la Tokyo pe președintele american Donald Trump și a participat la summituri imediat după preluarea funcției, este activă pe scena internațională. Relațiile cu Beijingul s-au deteriorat însă după ce Takaichi a sugerat în noiembrie că țara sa ar putea interveni militar dacă China ar lansa un atac împotriva Taiwanului.

Mikitaka Masuyama, decan al Institutului Național de Studii Politice, estimează că Beijingul și-ar putea intensifica și mai mult presiunea dacă Takaichi va câștiga alegerile, fiind preocupată să transmită alegătorilor ‘mesajul că susținerea unei conducătoare puternice ar putea genera suferințe sporite’ în special prin intermediul unor sancțiuni comerciale.

China a anunțat deja o înăsprire a restricțiilor asupra exportului către Japonia de produse cu utilizare dublă, civilă și militară, ceea ce ar putea afecta livrările de pământuri rare, componente critice.

Potrivit unui sondaj realizat de ziarul Asahi, 60% dintre persoanele intervievate se declară îngrijorate de impactul economic al deteriorării relațiilor sino-japoneze.

