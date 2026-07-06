Japonia dezvăluie un nou plan de tehnologizare: introduce 10 milioane de roboți până în 2040 — în sectoare precum îngrijire, alimentație și băuturi

Japonia a prezentat o strategie națională revizuită în domeniul roboticii, care vizează introducerea a aproximativ 10 milioane de roboți în țară până în 2040.

Ministrul Economiei, Comerțului și Industriei, Ryosei Akazawa, a anunțat planul, care acoperă acum 18 domenii, după adăugarea producției alimentare și a îngrijirii medicale la prioritățile anterioare.

Guvernul intenționează să acționeze rapid pentru a crea un hub central de robotică bazată pe inteligență artificială, care să sprijine implementarea, cercetarea și formarea forței de muncă la nivel național.

Roboți pentru companiile care se confruntă cu deficit de personal

Oficialii au descris acest hub ca fiind esențial pentru a ajuta companiile să adopte roboți la scară largă în anii următori, în special în sectoarele care se confruntă deja cu deficit de personal.

Strategia se concentrează pe Noetra, un model fundamental multimodal dezvoltat în Japonia, în paralel cu un proiect al Institutului Național de Știință și Tehnologie Industrială Avansată, axat pe inteligența artificială fizică.

Guvernul a decis acordarea unei finanțări în valoare de 380 miliarde yeni, adică aproximativ 2,3 miliarde de dolari, în acest an fiscal, pentru Noetra și Institutul Național de Știință și Tehnologie Industrială Avansată. Japonia a alocat până la 1 trilion de yeni, sau aproximativ 6,1 miliarde de dolari, pe o perioadă de cinci ani pentru această inițiativă.

Noetra este deținut în majoritate de SoftBank, NEC, Sony Group și Honda, în timp ce Fujitsu și Rakuten analizează încă posibilitatea de a se alătura consorțiului.

Akazawa a afirmat că datele acumulate din domenii precum îngrijirea vârstnicilor, intervențiile în caz de dezastre, siturile de producție și operațiunile de dezafectare de la Fukushima Daiichi stau la baza încrederii guvernului în această abordare.

„Utilizarea datelor acumulate” va deveni „strategia câștigătoare” a Japoniei, a spus el, prezentând competiția globală ca o cursă pentru accesul la seturi de date, mai degrabă decât doar pentru puterea de calcul.

Guvernul intenționează să construiască o infrastructură de date pentru inteligența artificială fizică și roboți care să reflecte punctele forte industriale ale țării.

Aceasta se va baza pe decenii de experiență în operarea echipamentelor în medii periculoase sau afectate de deficit de forță de muncă.

Parteneriate internaționale și ambiții regionale

Oficialii au confirmat existența unor acorduri de colaborare cu instituții de cercetare din SUA, Canada, Franța și Regatul Unit pentru a sprijini dezvoltarea modelului de bază.

Tehnologia rezultată ar urma să fie pusă la dispoziția dezvoltatorilor japonezi de inteligență artificială, companiilor și utilizatorilor finali din multiple industrii și regiuni. Potrivit oficialilor implicați în plan, unele companii ar putea folosi această platformă ca bază pentru extinderea pe piețele externe în anii următori.

Ministrul a legat strategia și de eforturile mai ample de stimulare a transformării bazate pe AI în regiuni din afara marilor centre metropolitane ale Japoniei, pentru a evita concentrarea creșterii exclusiv în Tokyo.

Populația îmbătrânită a Japoniei și politicile restrictive privind migrația continuă să genereze deficit de forță de muncă în numeroase industrii care întâmpină dificultăți în recrutare. Factorii de decizie consideră din ce în ce mai mult automatizarea ca un răspuns practic, deoarece multe locuri de muncă rămân dificil de ocupat prin metodele tradiționale de angajare. Susținătorii subliniază frecvent că roboții ocupă roluri pentru care nu există suficienți lucrători umani, mai degrabă decât să înlocuiască direct angajații existenți.

Coreea de Sud a anunțat în această săptămână o ambiție similară în domeniul roboticii, adăugând o dimensiune competitivă contextului regional, în condițiile în care ambele țări urmăresc dezvoltarea unor capabilități suverane de inteligență artificială.

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