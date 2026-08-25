România nu va închide grupul 5 pe cărbune de la Turceni, la 31 august, parte din jalonul decarbonării din PNRR: „Produce mai multă valoare decât orice penalități am putea plăti”

Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a anunțat că luni după-amiază a fost reluată producția de energie la grupurile Turceni 5 și Rovinari 4, subliniind că, deși România și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) închiderea grupului de la Turceni la 31 august, grup care funcționează pe cărbune, acest lucru nu se va întâmpla.

„Grupul de la Turceni produce mai multă valoare decât orice penalități am putea plăti prin PNRR”, a afirmat oficialul din Ministerul Energiei, luni seară, la Antena 3, conform News.ro. Acesta a precizat că atât Turceni 5 cât și Rovinari 4 au intrat în intrat în paralel în producție, începând cu luni ora 15:00.

Tot jalonul referitor la decarbonare este de 771 mil. euro

Sorin Elisei a precizat că grupul Turceni 5 va rămâne în funcțiune și după 31 august, deși România și-a asumat, în relația cu Comisia Europeană, că acesta va fi scos din funcțiune după această dată.

„Va rămâne ulterior datei de 31 august în funcțiune. În acest moment grupul de la Turceni produce mai multă valoare decât orice penalități am putea plăti prin ținta 119 din PNRR. Evaluarea din perspectiva PNRR care se finalizează la 31 august vine după această dată. Modalitatea de îndeplinire a jaloanelor se transmite de către România prin anumite dovezi. Noi nu vom închide Turceni 5, fac referire la ținta 119A prin care România trebuia să mai închidă 710 MW la 31 august, parte din acestea era și un grup de 330 MW aparținând Complexului Energetic Oltenia și, în condițiile actuale, în care vedem ce s-a întâmplat în luna august și încercăm să fim precauți pentru lunile septembrie și octombrie, nu credem că este oportună închiderea acestui grup”, a argumentat secretarul general al Ministerului Energiei.

Centrala pe gaz de la Mintia va intra în producție în final de an, la o parte din cei 1700 de MW, iar la anul vor fi gata și cei 430 de MW de la Iernut

De notat că în luna martie a fost închis definitiv grupul 4 al termocentralei Turceni, de 285 MW, pentru ca România să nu rateze un jalon din PNRR. La Turceni mai este acum în funcțiune un singur grup, din opt în total, iar la cealaltă centrală mare a CE Oltenia care mai este în funcțiune, Rovinari, mai sunt în funcțiune 3 grupuri energetice de 330 MW. Centrala Ișalnița a CE Oltenia a fost închisă complet, iar centrala de la Craiova are licența redusă la 130 MW și este în insolvență.

Anul trecut, Transelectrica a solicitat un studiu de adecvanță referitoare la scenariile de funcționare ale sistemului energetic național, iar el a fost trimis Bruxelles-ului ca justificare pentru a mai păstra din grupurile pe cărbune încă un an, cel puțin.

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