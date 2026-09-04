Toate jaloanele şi ţintele asumate de Ministerul Economiei prin PNRR, îndeplinite – 32 de jaloane şi ţinte, pentru 907 mil. euro

Toate jaloanele şi ţintele asumate în proiectele implementate de Ministerul Economiei prin PNRR au fost atinse, iar în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană, niciuna dintre investiţiile asumate nu a fost eliminată, anunță ministrul Irineu Darău.

Este vorba de 32 de jaloane şi ţinte care au vizat digitalizarea, sprjinirea sectorului privat şi turismul, fiind securizate peste 907 milioane de euro.

„Din prima zi a mandatului, am făcut din PNRR o prioritate. Nu mai era loc de nicio întârziere sau ezitare. În al 12-lea ceas, PNRR avea nevoie strict de grabă şi de obiective îndeplinite. Astăzi, la Ministerul Economiei, putem spune clar: am livrat. Am atins toate jaloanele şi ţintele asumate în proiectele implementate, pentru că am crezut în ele şi am perseverat chiar şi acolo unde alţii nu au făcut-o. În ciuda unor insistenţe şi presiuni, nu am acceptat renunţarea la nicio investiţie asumată de minister. Iar în urma ultimelor negocieri cu Comisia Europeană, niciuna nu a fost eliminată”, arată Irineu Darău într-o postare pe Facebook.

Fondurile europene nu au rămas doar pe hârtie, ci au ajuns în economia reală, reuşindu-se finalizarea investiţiilor la timp, precizează ministrul.

„Rezultat final? 32 de jaloane şi ţinte care au vizat digitalizarea, sprjinirea sectorului privat şi turismul. Peste 907 milioane de euro securizate.

Asta înseamnă proiecte finalizate, investiţii deblocate şi fonduri europene care nu au rămas doar pe hârtie, ci au ajuns în economia reală. Nu a fost uşor. Dimpotrivă! În spatele acestor rezultate este un efort considerabil de muncă şi de coordonare – într-un ritm susţinut, zi de zi, pentru ca investiţiile asumate să fie finalizate la timp”.

Irineu Darău subliniază că această reuşită s-a datorat şi cooperării cu alte instituţii ale statului, cu beneficiarii proiectelor şi cu toţi cei care au contribuit la deblocarea şi implementarea acestor investiţii.

„Le mulţumesc tuturor celor care au lucrat în ritm accelerat, în aceste luni. Îi mulţumesc, de asemenea, colegului meu ministrul Radu Miruţă pentru că mandatele noastre succesive la conducerea ministerului au făcut diferenţa şi au făcut posibilă redresarea traiectoriei – în ultimul an din cei 5 (!) ai PNRR. Fără precizie şi încăpăţânare, tabloul final ar fi fost mult mai fragmentat, plin de goluri şi rateuri. Fie că vorbim de automatizarea proceselor administrative, de conectarea satelor la internet de mare viteză sau de dezvoltarea competenţelor digitale pentru angajaţii din IMM-uri, esenţial este că am făcut paşi concreţi pentru a schimba administraţia, economia şi viaţa oamenilor”, mai spune Irineu Darău.

Irineu Darău mai precizează că s-a muncit intens pentru finalizarea investiţiilor, toate fiind duse la bun sfârşit.

„Nu ne-am propus să bifăm formal nişte jaloane, ci să ducem investiţiile la capăt. Am promis că accelerăm. Am muncit intens. Am livrat totul.

În zilele următoare, voi continua să vă prezint rezultatele muncii noastre, de la începutul acestui an, pe fiecare proiect din PNRR”, mai spune ministrul interimar al Economiei.

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