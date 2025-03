J.D. Vance explică viziunea economică a lui Donald Trump: „De mult prea mult timp am devenit dependenți de forța de muncă ieftină, drogul economiilor occidentale” – Video

Administrația Trump s-a declarat de la început împotriva globalizării, pe care o consideră a fi împotriva intereselor SUA. Tarifele vamale și repatrierea industriilor fac parte din doctrina Trump. Vicepreședintele J.D. Vance spune că aceasta nu înseamnă izolaționism, doar că globalizarea este în final o frână a dezvoltării economice.

„Sunt două argumente pe care le are clasa noastră politică când promovează fenomenul globalizării”, a spus vicepreședintele SUA, J.D. Vance, la evenimentul „American Dynamism Summit”.

„Primul argument este că putem separa producția industrială de partea de proiectare a produselor. Ideea care a stat la baza globalizării a fost că țările dezvoltate vor avansa în lanțul valoric, în timp ce țările sărace se vor ocupa de partea mai simplă a producției de masă”, a explicat vicepreședintele Vance.

„Dar este un raționament eronat. S-a dovedit că regiunile geografice unde s-a mutat producția sunt foarte bune și la partea de proiectare. Sunt efecte pe lanțul de producție. Companiile care proiectează produsele conlucrează cu firmele care le fabrică efectiv. Partajează proprietatea intelectuală, cele mai bune practici din industrie și uneori chiar transferă angajați cu rol critic în proiectare” a spus el oamenilor de afaceri americani prezenți la eveniment.

„Noi am presupus că alte țări vor rămâne în urma noastră în lanțul valoric, dar s-a dovedit că, pe măsură ce și-au îmbunătățit nivelul inferior (de producție), au început să se ridice la nivelul superior. Am fost prinși la ambele capete (ale lanțului valoric)”, a mai spus el.

JD Vance a spus că ideologia economică americană trece printr-o transformare profundă, iar procesul de consolidare este un vast experiment cu consecințe enorme.

„A doua idee vanitoasă a globalizării este că forța de muncă ieftină este în principiu ca un fel o cârjă în care te sprijini, dar o cârjă care inhibă inovația. Dacă poți face un produs cu costuri mai mici, este mult mai facil să te limitezi la asta decât să inovezi. Fie că am delocalizat fabrici către țări cu forță de muncă ieftină fie am importat forță de muncă ieftină prin sistemul nostru de imigrație, forța de muncă ieftină a devenit drogul economiilor occidentale”, a explicat Vance.

„Și dacă analizezi aproape toate statele dezvoltate de la Canada până la Marea Britanie, care au importat foarte multă forță de muncă ieftină, se observă că productivitatea stagnează. Legătura este foarte directă”, a spus vicepreședintele american.

„Obiectivul fundamental al politicii economice a președintelui Trump este să anulăm cei 40 de ani de politică conomică eșuată în această țară. De mult prea mult timp, am devenit dependenți de forța de muncă ieftină și am devenit leneși. Ne-am suprareglementat industriile în loc să le susținem. I-am suprataxat pe inovatori, în loc să-i ajutăm să construiască companii de succes și am îngreunat foarte mult munca de construi lucruri și să investim în SUA”, a conchis Vance.

