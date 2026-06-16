Izolarea Crimeei de către ucrainieni. Șeful dronelor: „Crimeea va fi ruptă complet de Rusia în viitorul apropiat”

Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014 de Rusia, a devenit o problemă pentru Kremlin, în condițiile în care loviturile precise cu drone ale Ucrainei au făcut ca acest teritoriu, odinioară o platformă pentru operațiuni ofensive ale rușilor, să își piardă valoarea pentru Moscova, arată analiștii de securitate citați de presa internațională și oficiali ucraineni.

După luni de lovituri asupra lanțurilor de aprovizionare ale rușilor pentru frontul de sud-est, la mijlocul lunii iunie, în doar câteva nopți, forțele ucrainene au lovit poduri în mai multe puncte care conectează drumurile de pe peninsulă cu teritoriul continental al Ucrainei. Au fost raportate multiple lovituri: la Cionhar, lângă Henicesk, în apropierea satului Mirne și la Armiansk. Potrivit lui Robert „Madiar” Brovdi, șeful Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, în acest ritm, Crimeea va fi izolată în viitorul apropiat.

Și nu doar de pe uscat, ci și de pe mare: dronele navale ucrainene împiedică trecerea liberă a navelor în jurul Crimeei, stând permanent la pândă pentru orice posibilă țintă. Criza este resimțită acut în Crimeea: activiștii locali spun că nu există suficient combustibil nici măcar pentru funcționarea grupurilor mobile folosite pentru doborârea dronelor.

„Vom crea condiții care să facă extrem de dificilă rămânerea oricărui militar sau lucrător din industria de apărare în Crimeea, în teritoriile temporar ocupate sau folosirea căilor de acces către acestea”, a mai afirmat Robert „Madiar” Brovdi, citat de United24Media.com.

Izolarea Crimeei

În mai, Ministerul Apărării de la Kiev, împreună cu Statul Major General, a anunțat o strategie pentru campania de vară: realizarea unui blocaj logistic, menit să preia inițiativa pe câmpul de luptă sudic prin tăierea liniilor de aprovizionare ale armatei ruse. Dronele ucrainene au zburat spre regiunile Luhansk și Donețk, spre regiunile Zaporojie și Herson și, desigur, spre Crimeea.

Tăierea Crimeei de la logistica rusă este o operațiune majoră, punctează analiștii internaționali. Încă de la începutul invaziei rusești, Rusia a folosit activ peninsula ca platformă pentru operațiuni ofensive. Acolo se află numeroase aerodromuri militare și baze rusești, arsenale și facilități de depozitare pentru echipamente și arme militare.

Podul Crimeei a permis transferul unor volume semnificative de materiale necesare războiului. Peninsula găzduia, de asemenea, lansatoare terestre de rachete, precum și puncte de desfășurare pentru nave de război și submarine. În plus, acolo se află ateliere de reparații, facilități de dislocare a personalului și întreprinderi pe care Kremlinul le-a folosit pentru a-și consolida complexul militar-industrial.

Coridorul terestru prin teritoriul ucrainean ocupat, din Rusia către Crimeea, creat încă din 2022, a extins și mai mult capacitatea logistică a armatei ruse de a-și întări substanțial gruparea de forțe din sud.

Cu alte cuvinte, Crimeea este critică pentru capacitățile ofensive ale Rusiei în sudul și estul Ucrainei. Iar tocmai aceste capacități încearcă armata ucraineană, împreună cu dronele și rachetele ucrainene, să le elimine.

Blocajul logistic al Crimeei

Timp de trei luni consecutive, Ucraina a lovit infrastructura logistică din teritoriile ucrainene ocupate folosind drone Middle Strike, inclusiv în Crimeea. Numărul loviturilor din mai a depășit cu 50% loviturile din aprilie, iar iunie este pe cale să stabilească un nou record.

O țintă prioritară este tot ceea ce permite deplasarea vehiculelor și transporturilor rusești, ceea ce înseamnă în primul rând combustibilul. Dronele ucrainene vânează, prin urmare, cisterne cu combustibil și lovesc depozite petroliere din Crimeea.

Criza este în plină desfășurare: locuitorii peninsulei nu mai pot, practic, să cumpere benzină, situația transportului este sever constrânsă, iar autoritățile ruse nu au reușit să o rezolve rapid. Cisternele cu combustibil sunt distruse înainte să ajungă pe peninsulă.

Izolarea Crimeei e așteptată să producă un efect pozitiv pentru ucraineni de-a lungul frontului sudic, iar Crimeea, ca bază militară, ar putea deveni o sursă de probleme, nu o sursă de proiecție de forță militară. Cea mai mare parte a operațiunilor de aprovizionare va trebui mutată de pe peninsulă pe teritoriul Rusiei, ceea ce va lungi liniile logistice. Extinderea unei rute chiar și cu încă 80–100 km reduce cu 30% pe zi volumul pe care îl poate transporta un singur camion. Acest lucru se traduce direct prin mai puține atacuri și mai puțină activitate pe front.

Kievul a alungat deja flota rusească din Crimeea

Pentru Ucraina, tăierea aprovizionării rusești va reduce presiunea pe direcțiile de atac Herson și Zaporojie, având în vedere că Crimeea e o bază de . Tăierea logisticii sale va reduce presiunea pe aceste direcții, afirmă explicit Ministerul ucrainean al Apărării. Acesta confirmă că loviturile asupra logisticii sunt direct proporționale cu reducerea numărului de asalturi.

Există și o dimensiune separată: aviația și sistemele de lansare. Analiștii punctează că, astfel, Crimeea va înceta să mai fie un loc sigur pentru staționarea acestor echipamente și pentru efectuarea de lansări de pe teritoriul peninsulei. Ucraina desfășoară, practic, demilitarizarea acestui teritoriu: după ce a alungat anterior navele de război, face acum același lucru cu alte categorii de echipamente.

Loviturile asupra logisticii rusești reprezintă unul dintre principalele instrumente ale Ucrainei pentru contracararea ofensivei terestre ruse în sudul Ucrainei, iar aceste lovituri servesc și ca stimulent pentru a aduce Kremlinul la masa negocierilor.

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