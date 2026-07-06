Piața auto a crescut cu 53% în iunie, cea mai bună lună din 2026. Mașinile electrificate au ajuns la 64% cotă de piață. Dacia își revine, Tesla a depășit BYD la electrice, chinezii domină segmentul plug-in hybrid

După un început de an marcat de prudență și incertitudine pe piața auto a înmatriculărilor de mașini noi, luna iunie a adus o accelerare a vânzărilor și înmatriculărilor, cu o creștere de +53% față de iunie 2025, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

Piața de vânzare a autoturismelor înregistrează de mai multe luni o revenire la nivel de achiziții, luna iunie marcând a patra lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor, după trei luni cu reveniri ușoare în martie, aprilie și mai. Iunie a fost astfel cea mai bună din 2026 în materie de înmatriculări.

Potrivit datelor APIA, evoluția reflectă într-o măsură importantă efectul unui sfârșit de serie, determinat de lichidarea stocurilor și de anticiparea schimbărilor de reglementare și de piață, ceea ce a concentrat un număr semnificativ de livrări în luna iunie.

Piața a revenit pe plus în iunie, comparativ cu primele 6 luni din 2025

De notat totuși că, la nivel de semestru, piața rămâne într-un echilibru fragil (+0,3% față de Sem. I 2025), puternic influențat de așteptările privind Programul Rabla și de schimbările din industrie, după cum arată APIA. În același timp, electrificarea continuă să își consolideze poziția dominantă, ajungând la o cotă de piață de 64% în luna iunie și de 67% la nivelul întregului semestru.

Dan Vardie, președintele APIA, arată că în perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de modul în care va fi implementat Programul Rabla.

”În acest moment, piața încă așteaptă clarificări privind calendarul de lansare și forma finală a programului, iar această lipsă de predictibilitate continuă să influențeze deciziile de achiziție ale clienților și planificarea activității importatorilor și dealerilor”, arată Vardie.

Potrivit datelor APIA, tendința de electrificare continuă să se consolideze: autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 64% în luna iunie, susținută de evoluții puternice pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid și pur electric. Acest lucru confirmă interesul tot mai mare al consumatorilor pentru tehnologii cu emisii reduse și necesitatea unor politici coerente și stabile care să încurajeze investițiile în mobilitatea sustenabilă, arată APIA.

Principalele tendințe din luna iunie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI:

Autoturismele “electrificate” au o creștere de +72%, realizând o cotă de piață de 64%, din care:

au o creștere de realizând o cotă de piață de din care: Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o creștere de +29.7%, cu o cotă de piață de 24%;

înregistrează o creștere de cu o cotă de piață de 24%; Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o creștere de +76%, cu o cotă de piață de 21%;

înregistrează o creștere de cu o cotă de piață de 21%; Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creștere de +125%, cu o cotă de piață de 9.6%;

au o creștere de cu o cotă de piață de 9.6%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +352%, cu o cotă de piață de 9.4%;

înregistrează o creștere de cu o cotă de piață de 9.4%; Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în creștere cu +2%, iar cele grele plus bus în creștere cu +35%

Cele mai cumpărate mărci și modele, în luna iunie

Cea mai cumpărată marcă rămâne Dacia, dar cu o cotă de piață în scădere, de 18% în iunie în contextul în care aceasta a fost prima lună din 2026 cu mai multe înmatriculări de modele Dacia comparativ cu primele 6 luni scurse din 2025.

Astfel, 2.860 de modele Dacia au fost înmatriculate în iunie, un plus de 4% față de luna iunie 2025. Înmatriculările de mașini noi Dacia în luna iunie versus mai sunt însă cu peste 700 unități mai numeroase (+34% față de mai).

Pe cele 6 luni scurse din acest an, înmatriculările de modele Dacia sunt în continuare pe scădere, dar în temperare a scăderii, cu -33,7% (mai bine ca -45% în luna aprilie și -40,7 în luna mai), în timp ce podiumul mărcilor în luna iunie e completat de Toyota și Skoda – Skoda a luat fața Volkswagen în ultimele luni – care au avut creșteri mari în luna iunie față de mai și înregistrează acum creșteri minore pe tot anul 2026, până în prezent, după scăderi în primele 5 luni.

La topul pe modele, Duster a continuat să domine piața, cu o revenire față de vânzările din aprilie (+37%), în vreme ce modelul full-hibrid Corolla al Toyota, extrem de popular pe piața locală, a continuat să crească în preferințe, cu un plus de +60,3% în primele 6 luni ale anului.

Modelul Logan al Dacia bifează o revenire puternică față de lunile anterioare, dar la nivelul primelor 6 luni înregistrează o prăbușire majoră (-48% primele 6 luni față de primele 6 luni 2025).

Chinezii captează o parte bună din creșterea cotei de piață a motorizărilor electrificate

În ceea ce privește avansul mărcilor chineze pe piața locală, trebuie punctat că Tesla a urcat pe primul loc în topul mărcilor la segmentul de motorizare electric după ce BYD a fost pe primul loc în primele 5 luni ale lui 2026. În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 793 unități și o creștere de +378% față de anul precedent, Tesla Model 3 cu 648 unități și BYD Dolphin Surf cu 457 unități.

În același timp, la categoria plug-in hibrid, mărcile chineze BYD și Chery sunt pe primele 2 locuri, top 3 modele din 2026 fiind: BYD Seal U cu 494 unități, Chery Tiggo 9 cu 352 unități si Toyota RAV4 cu 342 unități.

La categoria full hibrid, adică autoturisme fără reîncărcare din surse externe, pe primul loc din top 3 din 2026 se află Toyota Corolla cu 1510 unități și o creștere de +67% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 1121 unități și Toyota Yaris Cross cu 1081 unități.

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