Video / Iulian Stanciu, investitor – ex-CEO eMAG: „Vreau să ajungem la 10 eMAG-uri în 10 ani” – Pariul pe companiile românești care pot trece de 1 mld. €, strategia și domeniile pe care le vede de interes

Iulian Stanciu, fostul CEO al retailerului online eMAG și actualmente investitor, a declarat în cadrul emisiunii de la Spiritul Timpului, podcastul CursDeGuvernare.ro , că își propune ca prin investițiile pe care le face după plecarea de la conducerea eMAG să contribuie la dezvoltarea, în următorul deceniu, a zece companii românești de dimensiunea eMAG, cu valori de peste un miliard de euro, sediul central în România și dezvoltare internațională.

Potrivit lui Stanciu, strategia construită în ultimii doi ani și jumătate presupune diversificarea investițiilor în mai multe clase de active și expunerea pe un număr mare de companii românești, din care să fie selectate ulterior businessurile cu cel mai mare potențial de creștere.

„Competențele noastre sunt în înțelegerea funcționării companiilor. Și am zis: bun, punem bani mulți în companii românești, dar diversificat, în mai multe domenii și ajungem la poate 100 de companii, din care vom selecta câteva unde vedem potențial foarte mare de creștere. Îmi doresc să ajungem la 10 eMAG-uri în 10 ani. Chiar cred că se poate face asta”, a afirmat Stanciu, la Spiritul Timpului.

Iulian Stanciu: Companii cu sediul central în România, care să producă valoare adăugată aici

Ținta nu se referă doar la evaluarea financiară a companiilor, a explicat Stanciu, ci la construirea unor firme cu centrul de decizie în România și capacitatea de a se extinde pe piețele externe.

„De genul eMAG sau de dimensiunea eMAG, care să ajungă la valori de peste un miliard undeva în 10 ani. Companii cu sediul central în România, care să se dezvolte internațional, care să producă valoare adăugată în România și care să genereze valoare și pe orizontală destul de mult”, a spus acesta.

Impactul unor asemenea companii s-ar propaga în economie prin rețelele de furnizori și prin locurile de muncă create, a argumentat fostul CEO eMAG.

Stanciu a afirmat că intenția sa este să combine capitalul financiar cu experiența acumulată în dezvoltarea unei companii de mari dimensiuni.

„Ăsta este genul de know-how pe care l-am acumulat de-a lungul timpului și pe care îl pot duce înapoi, alături de capitalul financiar, ca investiție în companii, pentru a ajuta companiile să crească”, a afirmat Stanciu.

„Vedem foarte mare potențial de lucruri care pot fi făcute în România, care există afară, dar nu încă și în România”

Acesta a afirmat că perspectiva investitorului asupra economiei românești diferă de imaginea oferită de indicatorii agregați și de dezbaterea publică.

„Economia României se vede mai bine de jos în sus decât se vede de sus în jos. (…) Vedem potențial foarte mare. Ne-am uitat la un indice al sofisticării economiei. Sigur, sunt mai multe feluri în care poți să te uiți la asta, dar vedem foarte mare potențial de lucruri care pot fi făcute în România, există afară și încă nu există în România. Lucruri care s-ar putea să îmbunătățească și calitatea vieții oamenilor, s-ar putea să crească productivitatea companiilor. Deci sunt lucruri care pot fi ușor adoptate. Și vedem că este loc în piață”, a spus el.

Potrivit acestuia, România va trebui să își schimbe modelul economic bazat în mare măsură pe creșterea consumului și să își majoreze producția și valoarea adăugată realizată local, pentru a putea corecta dezechilibrul comercial, alimentat de redistribuirea veniturilor publice către salarii, pensii și ajutoare sociale.

„Nu o să ne mai permitem foarte mult timp să consumăm mai mult decât producem local. Sigur, nu o să putem să consumăm doar ceea ce producem local, cum era ideea acum vreo 30-40 de ani. Dar va trebui până la urmă să echilibrăm balanța asta. (…) Poți să tai sau poți să produci mai mult. Eu nu cred… am văzut un prim-ministru care a încercat să taie și nu cred că a reușit. Adică nimeni n-a vrut să se lase tăiat. (…) Eu cred că se poate și invers: să începi să produci mai mult. Să începi să produci mai mult local”, a afirmat Stanciu.

Pentru această schimbare, România are deja o parte dintre ingredientele necesare, susține investitorul.

„Avem antreprenori, avem idei, avem oameni care muncesc, ne lipsește capitalul. Și s-ar putea și acces la know-how în anumite zone”, a spus Stanciu.

Printre domeniile în care vede posibilități de creștere a valorii adăugate produse în România, Stanciu a enumerat energia, tehnologia, agricultura, medicina și anumite nișe industriale.

(Episodul integral cu Iulian Stanciu poate fi văzut la Spiritul Timpului – podcastul CursDeGuvernare – AICI)

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