Iulian Stanciu își vinde participația la eMAG către Prosus și se retrage din acționariat pentru a se concentra pe investiții

Iulian Stanciu a anunțat vânzarea integrală a participației deținute în cadrul grupului eMAG către Prosus, la 17 ani de la preluarea companiei și la 14 ani de la începerea parteneriatului cu Naspers, devenit ulterior Prosus.

Potrivit companiei, tranzacția marchează o nouă etapă în activitatea lui Iulian Stanciu, care își propune să accelereze investițiile în companii și proiecte cu potențial de creare de valoare adăugată în România și să se implice în dezvoltarea antreprenoriatului prin facilitarea accesului la capital, mentorat, know-how și conectarea companiilor locale la piețe mai mari.

eMAG a precizat că își va continua planurile de dezvoltare și investițiile, având bugetate pentru anul fiscal curent investiții de 1,2 miliarde de lei în tehnologie, logistică și servicii financiare, cu sprijinul Prosus și al echipei de management existente.

Compania arată că potențialul de creștere al comerțului electronic în regiune rămâne semnificativ, în condițiile în care rata de penetrare este de aproximativ 11-12% din totalul comerțului cu amănuntul, iar tehnologia, inteligența artificială, logistica și serviciile financiare sunt considerate factori-cheie pentru simplificarea și eficientizarea experienței de cumpărare.

„Le mulțumesc colegilor din eMAG, echipei de management care a făcut posibil acest traseu excepțional și partenerilor mei de la Prosus care au susținut dezvoltarea ecommerce-ului local cu acces la capital și know-how în acești ani. Le mulțumesc deopotrivă partenerilor, sellerilor și milioanelor de clienți care au încredere în noi. Toată această tehnologie dezvoltată aici, la București, și exportată regional a creat un campion de tehnologie care va crește în continuare accelerat într-un sector care este încă în primele etape de dezvoltare”, a declarat Iulian Stanciu.

La rândul său, CEO-ul Prosus, Fabricio Bloisi, a afirmat că Iulian Stanciu a transformat eMAG în principalul ecosistem de comerț online din regiune și a contribuit la extinderea activităților în retail, logistică și servicii financiare.

„În numele Prosus, doresc să îi mulțumesc lui Iulian pentru contribuția sa remarcabilă de-a lungul atâtor ani. Suntem mândri de ceea ce am realizat împreună și îi dorim mult succes în următoarea etapă. Ne menținem angajamentul de a colabora strâns cu echipa eMAG și să contribuim, prin AI și logistică de top, la creșterea lor ca lider regional”, a declarat Bloisi.

Conform comunicatului, noua direcție a lui Iulian Stanciu reprezintă o continuare a investițiilor realizate până în prezent, atât direct, cât și prin intermediul fondurilor și platformelor locale și regionale. Domeniile vizate includ energia, serviciile medicale, industria, tehnologia, precum și sectorul financiar, fondurile de investiții și susținerea antreprenoriatului.

„Dacă până acum am fost jucător, adică antreprenor, acum merg către antrenor, adică investitor. Îmi doresc să ajut companii și antreprenori să crească, să avem poate 10 eMAG-uri în 10 ani, în diverse domenii. România nu duce lipsă de talent, de antreprenori. Însă ducem lipsă de equity, de capital de risc. Voi pune banii la treabă, înapoi în economie”, a afirmat Stanciu.

Într-o declarație separată, CEO-ul eMAG Group, Tudor Manea, a precizat că transferul participației lui Iulian Stanciu către Prosus nu modifică strategia companiei și nici angajamentul față de piețele în care activează.

„Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune”, a declarat Manea.

Potrivit acestuia, eMAG deservește în prezent 9 milioane de consumatori și va continua programul de investiții în anul fiscal următor, cu un buget de 1,2 miliarde de lei.

„Investițiile vor merge predominant către infrastructura logistică și de livrare, AI și servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune”, a afirmat Tudor Manea.

Acesta i-a mulțumit lui Iulian Stanciu pentru „dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”.

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