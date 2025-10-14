Iulian Stanciu, președinte executiv eMAG: Avem o nevoie urgentă de asigurarea unor condiții de concurență echitabile în fața companiilor și dumpingului din Asia

eMAG contribuie cu peste 0,5% la PIB-ul României, prin toate investițiile pe care le face, iar fiecare angajat al companiei generează alte 7 locuri de muncă în companii conexe, furnizori de bunuri și de servicii, a declarat Iulian Stanciu, președinte executiv eMAG, în cadrul conferinței ”Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională” organizată de CDG.

”Lecția învățată de noi la eMAG: sigur că dezvoltarea a venit în urma muncii depuse de noi, cei din companie, dar ea a fost amplificată exponențial de accesul la capital. Nu am fi reușit să ajungem un jucător regional și un ecosistem business-uri complexe fără o investiție de aproape 1 mld. de dolari din partea unui fond de investiții, al celor de la Naspers. Ce este astăzi eMAG: nu este doar o platformă de vânzare de bunuri, ci și una de servicii.

Avem advertising, avem servicii financiare, servicii de curierat, economie circulară, avem 60.000 de comercianți care vând acum pe platforma eMAG – din care 10.000 au fost ajutați de eMAG să vândă în regiune și să exporte din România în alte țări. Avem peste 10.000 de angajați direct și conform unui studiu Roland Berger, fiecare angajat de la eMAG generează alți 7 angajați în companiile conexe: furnizori de bunuri și de servicii. Iar eMAG contribuie prin toate investițiile pe care le face cu peste 0,5% la PIB-ul României”, a declarat directorul eMAG.

Barierele comerciale și cadrul de reglementare european echivalează cu tarife vamale de 44% la bunuri și cu 110% la servicii

Potrivit acestuia, la nivel european piața unică este în continuare fragmentată și cu numeroase bariere de intrare.

”Nu este doar opinia mea personală, o spune Mario Draghi în celebrul raport de anul trecut. Barierele și cadrul de reglementare european echivalează cu tarife de 44% la bunuri și cu 110% la servicii. Este rezultatul unei îndepărtări a celor 2 agende: agenda de reglementare, pe de o parte – unde și România și Europa stau bine și se amplifică una pe cealaltă – și pe partea cealaltă agenda de business. Suntem la un an distanță de la diagnosticul pus de Draghi și doar 10% din recomandările lui – mai degrabă aș spune că sunt victorii ușoare sau «low hanging fruits» cum li se spune – au fost închise complet.

Avem nevoie la nivelul UE de simplificare și de debirocratizare. Dar și de protecție în fața concurenței neloiale, acolo unde Uniunea ar trebui să se miște mult mai repede. Și așa ajungem la a doua barieră sau a doua problemă pe care o avem în dezvoltarea business-ului în Europa și în România în special: asistăm la un asalt economic al companiilor din afara UE prin concurență neloială, în special cele din Asia – făcute câteodată prin companii din state terțe cum ar fi Turcia (Trendyol, de exemplu – n.r.), dar vedem și Indonezia sau Vietnam”, a mai declarat Iulian Stanciu,

Acesta a punctat că am văzut lunile trecute cum mărcile chinezești au declarat că vor bate Dacia în România până în 2030.

”Doar din taxe vamale, din comerț online, aceste companii nu plătesc 1 milion de euro pe zi la bugetul național. Nu plătesc, spre exemplu, impozitul pe cifra de afaceri. Nu zic că este o taxă care ar trebui să existe, dar este și aici o competiție unfair (incorectă – n.r.).

Nu au companii înregistrate în România, nu răspund în fața autorităților de control românești. Practicile lor incorecte includ: stabilirea unor prețuri iluzorii, oferte promoționale false, manipularea pieței și exploatarea datelor, lipsa respectării standardelor de calitate și siguranța produselor. Și, mai mult, foarte important, guvernele țărilor în care aceste companii sunt stabilite adesea subvenționează masiv producția și exportul, astfel încât exporturile către alte piețe pot crește exponențial.

Deci avem o nevoie urgentă pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile și aplicarea eficientă a legislației existente față de toți jucătorii din comerț și din industrie care operează pe piața unică europeană, indiferent unde își au sediul”, a spus directorul eMAG.

Demonizarea capitalului străin sărăcește România

Iulian Stanciu a vorbit și despre tendința de ieșire a capitalului străin care s-a manifestat în 2024, tendință pe care acesta a pus-o pe seama campaniei de ”demonizare” a capitalului strain.

”Subscrierea de capital străin nou este la un minim istoric, iar retragerea banilor prin profituri la un maxim istoric. Dacă acum 10 ani intrau în România cam 3,5 miliarde de euro anual și ieșeau cam tot atât, anul trecut au intrat 0,6 miliarde de euro și au ieșit 12 miliarde de euro. Deci nu doar că nu mai vin bani noi, nici profiturile obținute nu sunt reinvestite în România. (…) Dacă de la 3,5 miliarde de euro am ajuns la 0,6 miliarde și de la 3 miliarde ieșiri din țară am ajuns la 12 miliarde este un semnal că este o neîncredere mare și este ca urmare a politicilor greșite legate de atragerea capitalului străin și demonizarea capitalului străin și a multinaționalelor – a devenit un concurs: cine le înjură mai tare ca să câștige un capital politic. Deci nu am ajutat oamenii făcând asta, ajutăm la sărăcirea lor”, a mai declarat președintele executiv al eMAG.

El a mai punctat că românii trebuie încurajați să își construiască o afacere pentru că suntem pe ultimul loc în UE la antreprenori per capita. În același timp, Stanciu a explicat de ce sunt importante investițiile companiilor mari.

”Pentru că ele sunt veniturile, mai departe, ale companiilor medii și mici, majoritar românești. În companiile mari, chiar dacă majoritar sunt străine, ele fac investițiile mari și dezvoltările mari. Ele au generat prosperitatea de-a lungul ultimilor 35 de ani și au adus și un aport masiv de know-how în economia românească. Sigur, acum vedem investiții mari făcute din bani europeni, însă nu ar trebui să ne bazăm exclusiv pe acești bani. Trebuie să folosim bani privați”, a spus Iulian Stanciu.

