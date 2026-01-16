Italia și Japonia ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic – Giorgia Meloni, vizită la Tokyo

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni (foto dreapta) și omologul său japonez Sanae Takaichi (foto stânga) au ridicat relațiile dintre țările lor la nivelul de „parteneriat strategic special” vineri, concentrându-se pe lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și cooperarea în domeniul apărării, pe măsură ce ambele țări caută să reducă dependența de China.

Parteneriatul dintre Italia și Japonia — al treilea cel mai mare partener comercial al Italiei în Asia — se centrează pe apărare și securitate, securitate economică și minerale critice, precum și cooperare în Africa, notează Euronews.

Întâlnirea de la Tokyo a marcat aniversarea a 160 de ani de relații diplomatice și a reprezentat a treia vizită a lui Meloni în Japonia de la preluarea funcției de premier în 2022.

Japonia se confruntă cu tensiuni în creștere cu China privind Taiwanul și aprovizionarea cu pământuri rare. Takaichi a făcut declarații despre apărarea Taiwanului, ceea ce a determinat Beijingul să înăsprească controalele la export pentru minerale critice.

China controlează aproximativ 70% din producția globală de pământuri rare și peste 90% din capacitatea de procesare.

„Am convenit că cooperarea pentru consolidarea rezilienței lanțurilor noastre de aprovizionare cu minerale critice este de cea mai mare urgență”, a declarat Takaichi pentru presă.

Liderii au exprimat „o opoziție fermă față de orice încercare unilaterală de schimbare a status quo-ului prin forță sau coerciție” în Marea Chinei de Est și de Sud — o referire la pretențiile teritoriale chineze — și au condamnat programele nucleare ale Coreei de Nord și cooperarea sa militară cu Rusia.

Avionul de luptă de generația a șasea, în centrul atenției

Comerțul bilateral dintre Italia și Japonia — al treilea cel mai mare partener comercial al Italiei în Asia — a atins aproximativ 11,6 miliarde de dolari (circa 10 miliarde de euro) în 2024.

Investițiile italiene în Japonia au fost de 2,36 miliarde de euro în 2024, în timp ce investițiile japoneze în Italia au depășit 3,7 miliarde de euro.

Parteneriatul se centrează pe apărare și securitate, securitate economică și minerale critice, precum și cooperare în Africa.

Cooperarea în domeniul apărării se concentrează pe Programul Global Combat Air (GCAP), un proiect trilateral cu Regatul Unit pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generația a șasea până în 2035.

Marea Britanie s-a angajat cu 2 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro) în GCAP de la 2021 și a alocat peste 12 miliarde de lire sterline (13,9 miliarde de euro) pentru următorul deceniu. Japonia și Regatul Unit ar urma să suporte fiecare aproximativ 40% din costuri, Italia contribuind cu circa 20%, conform detaliilor scurse din program.

Avionul va înlocui Eurofighter Typhoon pentru Marea Britanie și Italia și Mitsubishi F-2 pentru Japonia. Programul vizează un avion de luptă stealth cu senzori avansați, capabilități de război electronic și capacitatea de a controla drone de luptă fără pilot.

„GCAP nu este doar un proiect de consolidare a apărării, ci și un proiect de consolidare industrială și tehnologică”, a afirmat Meloni, confirmând ținta de livrare din 2035.

Programul a progresat mai lin decât Sistemul Aerian de Luptă Viitor al Europei, condus de Franța, Germania și Spania, care a fost afectat de dezacorduri.

Dimensiunea de securitate economică a parteneriatului se concentrează pe securizarea lanțurilor de aprovizionare cu pământuri rare și alte minerale critice esențiale pentru sistemele de apărare, semiconductori și vehicule electrice.

Relația devine o „solidă prietenie”

În declarația lor comună, liderii au exprimat „o profundă preocupare față de toate formele de coerciție economică, utilizarea politicilor și practicilor non-piață și restricțiile la export care perturbă lanțurile globale de aprovizionare” — limbaj îndreptat atât împotriva controalelor la export ale Chinei, cât și a protecționismului de la Washington sub președintele american Donald Trump.

Abordarea Italiei se centrează pe Planul Mattei pentru Africa, o inițiativă de 5,5 miliarde de euro lansată în ianuarie 2024, care vizează proiecte energetice, de infrastructură și miniere în nouă țări africane.

Planul poartă numele lui Enrico Mattei, fondatorul gigantului energetic ENI, care în anii 1950 a oferit producătorilor africani de petrol condiții mai favorabile decât concurenții occidentali.

Raportul datorie/PIB al Italiei, de aproximativ 137%, limitează capacitatea financiară a Romei, forțând-o să se bazeze pe fondurile UE Global Gateway pentru cofinanțare.

Upgrade-ul vine și în contextul în care atât Meloni, cât și Takaichi navighează politica externă imprevizibilă a SUA sub Trump. Italia și Japonia au depins tradițional de Washington pentru parteneriate de apărare, dar lucrează la reducerea dependenței de programele americane, inclusiv prin GCAP.

Meloni și Takaichi sunt singurele două femei care conduc națiuni G7 și primele femei care conduc țările lor respective. Ambele conduc partide conservatoare.

„Sunt foarte fericită să fiu astăzi aici, la Tokyo, alături de Sanae Takaichi. Ne cunoaștem de puțin timp, dar între noi s-a stabilit imediat o relație bazată pe un raport special, iar cred că această relație devine rapid o solidă prietenie și la nivel personal”, a spus Meloni.

Meloni își va continua turneul asiatic cu o vizită în Coreea de Sud, unde se va întâlni cu președintele Lee Jae-myung.

