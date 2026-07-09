Italia conduce ofensiva pentru relaxarea regulilor verzi din viitorul buget UE de 2.000 mld. €

Italia conduce un demers de ultim moment pentru diluarea regulilor de mediu din următorul buget al Uniunii Europene, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, deschizând o nouă linie de conflict care riscă să complice și mai mult negocierile deja dificile, au afirmat trei diplomați europeni familiarizați cu discuțiile pentru Politico.

Guvernul de la Roma al Giorgiei Meloni încearcă să blocheze o nouă regulă propusă, menită să împiedice statele să cheltuiască fonduri europene în moduri care produc prejudicii mediului. Italia avertizează că aceste reguli vor priva sectoare întregi de finanțare și vor submina eforturile de consolidare a competitivității UE în raport cu Statele Unite.

„Într-o lume în care Statele Unite și China mobilizează miliarde și miliarde pentru a-și susține propria industrie și competitivitate, Europa nu poate deveni un obstacol pentru propria industrie și competitivitate”, a declarat premierul italian Giorgia Meloni în fața parlamentului italian, în luna iunie.

Roma avertizează că criteriile de mediu propuse de Bruxelles riscă să excludă sectoare întregi de la accesul la fondurile europene

Italia vizează principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” — Do No Significant Harm, DNSH — inclus de Comisia Europeană în propunerea de buget pentru perioada 2028–2034. Regula a provocat reacții negative din partea guvernelor, organizațiilor patronale și Partidului Popular European, formațiunea de centru-dreapta.

Criticii avertizează că noile orientări ar putea exclude, din motive de mediu, industria grea și marile proiecte de infrastructură de la accesul la fondurile europene, ceea ce ar putea duce la pierderi de locuri de muncă și la dezindustrializare.

Într-un set de orientări aprobat luni pentru completarea propunerii bugetare, Comisia a exceptat de la principiul DNSH cheltuielile pentru apărare, securitate și situații de criză, inclusiv sprijinul pentru regiunile aflate la granița cu Rusia. Măsura a fost introdusă pentru a liniști capitalele europene, care solicitaseră inițial aceste derogări.

În proiectul orientărilor, consultat de Politico, Comisia a propus și exceptarea proiectelor considerate de „interes public superior”, ceea ce ar putea deschide calea unui tratament favorabil pentru centrele de date sau proiectele privind materiile prime critice.

Pentru Italia, însă, aceste modificări nu sunt suficiente. Roma intenționează să slăbească și mai mult regulile în timpul negocierilor, a declarat un diplomat european familiarizat cu discuțiile, sub protecția anonimatului. Ca semn al nemulțumirii, Italia s-a abținut luna trecută la votul asupra textului mai amplu care include principiul DNSH, potrivit celor trei diplomați.

Poziția Italiei creează tensiuni cu un grup rival de state nordice, precum Danemarca și Finlanda, care susțin o abordare opusă.

„Nu ne putem permite să folosim bugetul UE pentru a ne distruge planeta, prin urmare sunt obligatorii garanții solide”, a declarat pentru Politico Rasmus Nordqvist, eurodeputatul Verzilor care conduce negocierile bugetare din partea grupului său.

Italia este hotărâtă să dilueze și mai mult principiul DNSH atunci când cele 27 de guverne vor discuta orientările Comisiei, în toamnă, cu obiectivul de a ajunge la un acord până la finalul anului, a declarat unul dintre diplomații europeni.

Cheltuieli verzi

Comisia a introdus principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” în 2020, la apogeul agendei Pactului Verde, pentru a orienta mai multe fonduri către obiectivele climatice.

Scopul de fond este împiedicarea utilizării fondurilor europene pentru activități care afectează cele șase obiective de mediu ale Uniunii, inclusiv eliminarea treptată a combustibililor fosili și refacerea naturii.

În prezent, principiul DNSH se aplică doar anumitor programe europene, nu ca o obligație uniformă pentru întregul buget, și include deja derogări specifice. Acest lucru oferă statelor membre o flexibilitate mai mare în aplicarea regulilor.

Pentru a consolida aplicarea, Comisia a propus ca toate cheltuielile europene — cu excepția fondurilor pentru apărare, a „situațiilor de criză”, inclusiv războiul, și a proiectelor de „interes public superior” — să respecte principiul DNSH în bugetul pentru 2028–2034, prezentat în luna iulie a anului trecut.

Un document separat care completează orientările, consultat de asemenea de Politico, enumeră activitățile care ar beneficia de derogări, printre care electrificarea, infrastructura spațială și instalațiile de incinerare a deșeurilor periculoase.

Susținătorii afirmă că reguli verzi mai cuprinzătoare vor închide portițele și vor facilita, în cele din urmă, atingerea obiectivelor climatice ale UE.

PPE se opune propunerii Comisiei

„Principiul «A nu prejudicia în mod semnificativ» există pentru a garanta că banii publici sprijină, și nu subminează, propriile obiective ale Europei”, a declarat Faustine Bas-Defossez, directoarea pentru natură, sănătate și mediu a organizației European Environmental Bureau.

„Fiecare nouă derogare slăbește această protecție, risipește banii contribuabililor și face Europa mai puțin rezilientă în fața crizelor climatice, de biodiversitate și de poluare”, a adăugat aceasta.

Propunerea Comisiei a întâmpinat însă o opoziție puternică și din partea PPE, cel mai influent grup din Parlamentul European, care a propus luna trecută relaxarea condiției DNSH din viitorul buget.

„Principiile ar trebui aplicate acolo unde este fezabil și adecvat și nu ar trebui să genereze sarcini suplimentare și obligații de raportare pentru statele membre și, cel mai important, pentru beneficiarii finali”, a declarat eurodeputatul PPE Janusz Lewandowski, care a coordonat propunerea.

Parlamentul European este așteptat să discute principiul DNSH în cadrul negocierilor bugetare cu guvernele UE în 2027.

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