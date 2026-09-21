Italia limitează numărul copiilor de imigranți dintr-o clasă, pentru a facilita integrarea – Elevii cu părinți români, cei mai numeroși, dar ar putea să nu fie vizați de reglementare

Guvernul pregătește un proiect de lege care interzice purtarea burqăi și a niqabului în școli și limitează numărul de elevi străini din fiecare clasă., a anunțat duminică premierul Giorgia Meloni, care a declarat că italienii nu vor deveni o minoritate în peninsulă.

De asemenea, legea i-ar putea obliga pe părinții imigranți ai elevilor străini cu probleme grave de integrare școlară să învețe limba italiană, scrie la Repubblica.

Italia se numără printre ţările europene cu cele mai mulți imigranți, fapt ce a făcut ca migraţia să fie chestiune extrem de sensibilă şi într-o provocare majoră pentru guvernele succesive.

Mai multe țări europene, printre care Franța și Belgia, interzic deja acoperirea feței în spațiile publice. Austria a introdus, de asemenea, restricții în școli. În alte țări, inclusiv Spania și Polonia, libertatea de conștiință și de religie este protejată de constituție.

Meloni a declarat că un pachet de măsuri va fi prezentat în curând cabinetului italian, incluzând interzicerea burqă-urilor și a niqab-urilor în școli, obligativitatea ca părinții elevilor care se confruntă cu „dificultăți serioase de integrare” în sistemul școlar național să învețe limba italiană, precum și o limită a numărului de locuri pentru elevii străini.

Italia se îndreaptă spre alegeri anul viitor, iar concurența se intensifică în aripa de dreapta a partidului lui Meloni, după intrarea în scenă a generalului în rezervă Roberto Vannacci, care a cerut măsuri și mai dure. Migrația este o temă extrem de politică și controversată în Italia.

„Este inacceptabil ca într-o clasă italiană copiii care ajung să se simtă împinși într-un colț să fie copiii italieni, pentru că au devenit minoritatea. Asta nu poate fi permisă”, a declarat ea în cadrul unui miting organizat de Gioventù Nazionale, aripa de tineret a partidului său, Frații Italiei.

„A numi toate acestea «integrare» este încă o minciună, o minciună convenabilă pentru cei care trăiesc din ideologie, pentru cei care ne țin predici din sufrageriile lor și apoi își trimit propriii copii la școli unde această problemă nu există.”

În școlile italiene, de la grădiniță până la liceu, există 930.000 de elevi străini, adică 11,6% din total.

Mai mult de un sfert se află în Lombardia (236.000, adică 26%, cu o creștere de 15.000 în patru ani), urmată de Emilia-Romagna (112.839), Veneto (94.669), Lazio (80.051) și Piemont (78.039). Orașele cu cei mai mulți astfel de elevi: Milano, cu 79.039, urmat de Roma (63.782), Torino (39.465) și Brescia (32.747).

Numărul elevilor străini este mai redus în sud, unde însă se înregistrează un număr mai mare de minori neînsoțiți: deși și în acest caz numărul cel mai mare se regăsește la Milano (peste o mie), pe locul al doilea se află Catania, cu 745.

Elevii străini se confruntă cu dificultăți mai mari și pentru că se află în contexte defavorizate: riscul de abandon școlar implicit este mai ridicat (22,5% față de 11,6% în cazul italienilor).

Ce prevederi ar putea fi aprobate

Premierul Giorgia Meloni și ministrul educației Giuseppe Valditara au anunțat intenția de a transforma în reguli obligatorii limita privind proporția elevilor străini în anumite clase.

Corriere della Sera precizează că măsura ar putea să nu se aplice automat tuturor copiilor cu „background migratoriu”.

Italia are deja o limitare la 30% pentru ponderea copiilor străini într-o clasă, măsură a fost introdusă inițial prin Circolarea Ministerială nr. 2 din 8 ianuarie 2010 emisia de Ministerul Educației din Italia, dar ea se aplică în prezent cu numeroase derogări.

Intenția actuală a executivului d ela Roma este ca limitarea să fie stabilită prin lege.

Sunt menționați ca posibili excluși:

elevii cu pașaport al unui stat UE, categorie în care intră și cetățenii români;

elevii de generația a doua care cunosc bine limba italiană;

copiii născuți în Italia și integrați deja în sistemul școlar.

Forma finală nu este încă definitivă la data materialelor consultate. Presa italiană subliniază și dificultatea practică de a decide cine are „o bună cunoaștere a limbii italiene” și cine trebuie redistribuit într-o altă clasă.

„Elev străin” nu înseamnă neapărat copil venit recent

Statutul de elev „fără cetățenie italiană” poate induce în eroare. Aproape două treimi dintre acești elevi sunt născuți în Italia, iar mulți dintre ei au urmat grădinița și școala italiană.

La Repubblica și Corriere della Sera relatează că problema nu este doar integrarea noilor imigranți, ci și statutul unei generații crescute în Italia, dar care nu are automat cetățenie italiană.

Pentru copiii românilor, care pot avea pașaport românesc, dar să fie născuți la Milano, Roma sau Torino și să vorbească italiana ca limbă principală, această distincție este deosebit de importantă.

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