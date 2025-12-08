Italia înăsprește legea cetățeniei – străinii născuți în această țară, „examen de integrare” la 18 ani

Pentru a deveni cetățeni italieni la vârsta de 18 ani, străinii născuți în Italia trebuie să promoveze un examen de integrare și să nu aibă condamnări sau proceduri penale pentru infracțiun.

De asemenea, se introduc noi motive de revocare a cetățeniei, arată Il Sole, printre care o condamnare definitivă de peste cinci ani sau de peste trei ani pentru infracțiuni de violență de gen, viol, maltratarea membrilor familiei și a concubinilor, hărțuire, pornografie de răzbunare sau așa-numitele infracțiuni „motivate cultural”, cum ar fi constrângerea sau îndemnul la căsătorie, practicile de mutilare genitală a femeilor sau traficul de persoane.

„Cetățenia, numai pentru cei care o merită”

Rezultatele referendumului din 8 și 9 iunie privind cetățenia (cu respingerea propunerii de a reduce de la 10 la 5 ani perioada de ședere necesară pentru ca adulții să obțină cetățenia italiană), „împreună cu sondajele și ascultarea zilnică a cetățenilor pe străzi și în piețe, ne permit să afirmăm că italienii consideră statutul de cetățean ca o recunoaștere importantă, care trebuie atribuită numai străinilor care locuiesc pe teritoriul național și care dovedesc că o merită”, afirmă semnatarii, liderul grupului Riccardo Molinari și deputații Jacopo Morrone, Giorgia Andreuzza, Ingrid Bisa și Elena Maccanti, în prezentarea textului privind cetățenia.

Examenul pentru obținerea cetățeniei, conform textului, servește la verificarea integrării efective, precum și a cunoașterii normelor sociale și juridice minime: conținutul și metodele testului sunt stabilite de ministrul de interne.

Liga propune, de asemenea, dublarea, de la 2 la 4 ani, a perioadei minime de ședere legală în Italia pentru minori, copii sau descendenți de gradul al doilea ai italienilor, pentru a solicita cetățenia la împlinirea vârstei majoratului.

Simplificarea procedurilor administrative

Pe de altă parte, în ceea ce privește procedurile administrative pentru obținerea recunoașterii, se propune scurtarea termenului de la 24 la 12 luni (prelungibil până la 24 în loc de 36).

De asemenea, Liga solicită reducerea termenului pentru adoptarea revocării cetățeniei de la 10 la 2 ani și eliminarea imposibilității revocării în cazul în care persoana în cauză nu are sau nu poate dobândi o altă cetățenie, „un element care”, explică propunerea, „face în prezent revocarea imposibilă în majoritatea cazurilor”.

Legea privind reîntregirea familiei

Se prevede, de asemenea, o înăsprire a condițiilor privind reîntregirea familiei: sunt excluse de la această posibilitate persoanele „care, în viața lor activă, nu au contribuit la progresul comunității naționale italiene și care, în mod rezonabil, pot duce la o creștere a sarcinii în termeni de prestații sociale, în loc să reprezinte un sprijin pentru comunitate”.

Prevederea, se precizează în text, se referă la părinții aflați în întreținere sau la persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

În plus, se solicită creșterea pragului minim al venitului anual pentru a solicita reîntregirea familiei, de la suma actuală egală cu alocația socială majorată cu jumătate pentru fiecare membru al familiei care urmează să fie reîntregit, la de trei ori alocația socială majorată cu suma integrală pentru fiecare membru al familiei care urmează să fie reîntregit.

Liga mai propune extinderea obligației deținerii asigurării de sănătate de către fiecare membru al familiei care urmează să fie reîntregit.

