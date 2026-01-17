Italia anunță o strategie comercială pentru regiunea Arctică, menită să consolideze cooperarea în domeniul securității și să creeze noi oportunități de afaceri

Guvernul de dreapta al Italiei, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni, a prezentat vineri o nouă strategie comercială pentru regiunea Arctică, potrivit Politico.

Documentul a fost prezentat oficial la Roma de ministrul de externe Antonio Tajani, ministrul Apărării Guido Crosetto și ministrul Universității și Cercetării Anna Maria Bernini și are ca scop consolidarea cooperării în domeniul securității și deschiderea de oportunități de afaceri în regiune.

Noua strategie reflectă importanța geostrategică și economică tot mai mare a nordului polar, în contextul în care președintele american Donald Trump caută să extindă influența Statelor Unite prin achiziționarea sau preluarea Groenlandei de la Danemarca.

Într-un comunicat, Meloni a afirmat că Italia este „perfect conștientă de cât de mult reprezintă această regiune a lumii un cvadrant strategic în echilibrele globale” și și-a exprimat angajamentul de a continua să lucreze pentru a păstra Arctică ca „o zonă a păcii, cooperării și prosperității.”

Ea a adăugat că zona Arctică trebuie „să devină tot mai mult o prioritate a Uniunii Europene și NATO,” îndemnând alianța militară transatlantică să dezvolte o prezență coordonată pentru „a preveni tensiunile, a păstra stabilitatea și a răspunde interferențelor altor actori.”

Roma ia în considerare înființarea unui grup de afaceri axat pe exporturi în sectoare precum apărarea, energia și spațiul

Tajani a anunțat că va călători în săptămânile următoare la Washington pentru a discuta despre materiile prime cu secretarul de stat american Marco Rubio și alți parteneri și a spus că Italia va lansa, de asemenea, „o misiune de afaceri italiană în Arctică.”

„Atenția Europei și atenția Italiei față de Arctică nu s-au născut astăzi: am recunoscut întotdeauna centralitatea acesteia,” a spus Tajani, adăugând că Roma ia în considerare înființarea unui grup de afaceri axat pe exporturi în sectoare precum apărarea, energia și spațiul. „Vrem să sprijinim companiile noastre și să le fim alături, pentru că regiunea Arctică este prioritatea noastră.”

Bernini a declarat că Roma va găzdui Forumul Cercului Arctic – Polar Dialogue la începutul lunii martie, reunind antreprenori, firme de apărare, oameni de știință, cercetători și politicieni pentru a discuta despre regiune.

„15 francezi, 15 germani — mie mi se pare începutul unei glume.”

Reînnoirea atenției asupra Arcticii vine în contextul în care Danemarca și câțiva aliați au anunțat săptămâna aceasta planuri de a-și întări prezența militară în Groenlanda, ca urmare a retoricii tot mai tensionate a președintelui american Donald Trump cu privire la revendicările Statelor Unite asupra teritoriilor arctice.

Crosetto, însă, a criticat desfășurările naționale fragmentate de trupe, pledând în schimb pentru o abordare condusă de NATO.

„Ministerul Apărării din Italia se concentrează de ceva vreme asupra Arcticii, cu Marina, Forțele Aeriene și Armata desfășurând exerciții care nu au început astăzi și care, cu siguranță, nu au legătură cu trimiterea a 15 soldați în Groenlanda,” a spus el.

„Gândiți-vă: 15 italieni, 15 francezi, 15 germani — mie mi se pare începutul unei glume. Cred că este în interesul nostru să menținem lumea occidentală unită, gândind întotdeauna în termeni NATO și ONU,” a adăugat el.

