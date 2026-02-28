UPDATE / Israelul și SUA au lansat atacuri asupra Iranului și îndeamnă populația țării „să își ia soarta în propriile mâini”

UPDATE : Conform relatărilor din presa iraniană, biroul președintelui iranian Masoud Pezeshkian din Teheran ar fi fost lovit. Agenția Mehr susține că acesta nu a fost rănit în atac.

În paralel, presa de la Teheran raportează atacuri cibernetice care vizează site-uri și instituții media iraniene, inclusiv agențiile Tasnim și ISNA. Nu există, deocamdată, o revendicare oficială pentru aceste acțiuni din spațiul digital.

UPDATE : Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă sâmbătă că, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de aşteptat ca toate zborurile Bucureşti – Tel Aviv să fie afectate, însă decocamdată nu sunt anulări. În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate patru curse spre şi dinspre Tel Aviv. O cursă Animawings Bucureşti – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

UPDATE : Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un discurs înregistrat către națiune, afirmând că atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului vor permite poporului iranian să răstoarne regimul și să stabilească un „Iran liber, doritor de pace”.

El a declarat:

„Timp de 47 de ani, regimul Ayatollahului a strigat «Moarte Israelului», «Moarte Americii». Ne-a vărsat sângele, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Nu trebuie să permitem acestui regim terorist ucigaș să se înarmeze cu arme nucleare care i-ar permite să pună în pericol întreaga umanitate.

Este timpul ca toți oamenii din Iran – perși, kurzi, azeri, beluci și ahvahi – să scuture de pe ei povara tiraniei și să dea naștere unui Iran liber și doritor de pace.”

Operațiunea militară se numește „Lion’s Roar”.

Netanyahu a afirmat că operațiunea va permite poporului iranian „să își ia soarta în propriile mâini”.

„Israelul și Statele Unite s-au îmbarcat într-o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadership-ul său istoric,” a mai spus Benjamin Netanyahu.

UPDATE : Donald Trump și-a încheiat discursul pe Truth Social adresându-se poporului iranian, îndemnându-i să „preia controlul asupra guvernului lor”.

„În final, către marele și mândrul popor al Iranului, spun în această seară că ora libertății voastre este aproape. Rămâneți la adăpost. Nu ieșiți din case. Este foarte periculos afară. Vor cădea bombe peste tot. Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru de luat. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații. Timp de mulți ani, ați cerut ajutorul Americii. Dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce eu sunt dispus să fac în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vă doriți. Așadar, să vedem cum răspundeți. America vă susține cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să dezlănțuiți viitorul prosper și glorios care este aproape, la îndemâna voastră. Acesta este momentul pentru acțiune. Nu-l lăsați să treacă.”

UPDATE : Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) tocmai au emis o declarație prin care afirmă că, „în urmă cu puțin timp, IDF a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel”.

„În urmă cu puțin timp, sirenele au răsunat în mai multe zone din întreaga țară, ca urmare a identificării unor rachete lansate din Iran către Statul Israel. Publicul este rugat să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene acționează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar, în vederea eliminării acestora. Apărarea nu este ermetică și, prin urmare, este esențial ca populația să continue să respecte directivele Comandamentului Frontului Intern.Publicul este rugat să continue să urmărească instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern,” se arată în comunicat.

UPDATE : Agenția de presă iraniană Fars a raportat puțin mai devreme că s-au auzit explozii în orașele Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah, precum și în capitala Teheran.

UPDATE : Trump a mai declarat că Iranul „a încercat să își reconstruiască programul nuclear și să continue dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, care pot amenința acum foarte bunii noștri prieteni și aliați din Europa, trupele noastre staționate peste hotare și care ar putea ajunge în curând să amenințe chiar teritoriul american”.

El afirmă că SUA întreprind o operațiune „masivă” pentru a „împiedica această dictatură radicală și extrem de vicioasă să amenințe America.”

UPDATE : Președintele Donald Trump a confirmat că armata SUA a lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran, țară pe care o acuză că a încercat să își reconstruiască programul nuclear.

Într-un videoclip postat pe Truth Social, Trump a transmis Gărzii Revoluționare Islamice să depună armele, declarând: „Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moartea sigură.”

Trump a acuzat Iranul că dezvoltă rachete cu rază lungă de acțiune care amenință SUA și alte state.

El a afirmat că SUA vor „rade de pe fața pământului industria lor de rachete” și vor „anihila marina lor”.

„Armata Statelor Unite a întreprins o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură radicală și foarte vicleană să amenințe America și interesele noastre fundamentale de securitate națională. Vom distruge rachetele lor și vom rade de pe fața pământului industria lor de rachete. Va fi, din nou, total obliterată. Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că interesele teroriste proxy din regiune nu mai pot destabiliza zona sau lumea și nu mai pot ataca forțele noastre, și că nu mai pot folosi dispozitivele lor explozive improvizate (IED) — sau bombe artizanale plasate la marginea drumului, cum mai sunt numite uneori — pentru a răni atât de grav și a ucide mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani. Și ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară,” a spus Donald Trump.

UPDATE : Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

El ar fi fost transferat într-un loc sigur, în timp ce coloanele de fum observate la Teheran par să se ridice în apropierea reşedinţei liderului suprem.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul va riposta în mod „copleşitor” la atacurile israeliano-americane.

UPDATE : Iranul şi-a închis spaţiul aerian până la noi ordine, a anunţat autoritatea aviaţiei civile, potrivit AFP.

Şi Ministerul Transporturilor din Irak a anunţat că a închis spaţiul aerian naţional după ce Israelul a lansat ceea ce ministrul său al apărării a descris ca fiind un atac preventiv împotriva Iranului, a informat agenţia de ştiri oficială.

Exploziile au afectat în Iran marele oraş Ispahan (centru), oraşul sfânt Qom (centru), Karaj, situat la vest de Teheran, precum şi Kermanshah (vest).

De asemenea, serviciile de telefonie mobilă au fost tăiate în Iran după atacul israelian, potrivit Associated Press.

****

Știrea inițială:

Israelul a lansat sâmbătă dimineață un ”atac preventiv” asupra Iranului, dar mai multe organizații media americane susțin că SUA sunt implicate în atac.

Trei explozii s-au auzit sâmbătă dimineață în centrul Teheranului, capitala iraniană, iar în Ierusalim, sirenele de alarmă sună pentru pregătirea pentru ripostei iraniene, averyizând asupra unei „alerte extrem de grave”.

Începând de sâmbătă, la ora 08.00, „s-a decis trecerea întregului teritoriu de la nivelul Activitate maximă la nivelul Activitate esenţială”, a anunțat armata israeliană într-o postare pe X.

O alertă a fost trimisă pe telefoanele mobile ale israelienilor, cerându-le să rămână „în apropierea spaţiilor protejate”.

Potrivit mass-media iraniană, în centrul oraşului Teheran s-au auzit trei explozii.

Agenţia de ştiri Fars afirmă că a primit informaţii potrivit cărora mai multe rachete au lovit zona Republic din capitala iraniană.

Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile sâmbătă, a anunţat autoritatea aeroportuară, după ce Israelul a lansat ceea ce ministrul apărării a numit „atac preventiv” împotriva Iranului.

Informație în curs de actualizare