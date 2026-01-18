Israelul se opune alegerii făcute de Casa Albă privind liderii desemnaţi pentru „consiliul păcii” pentru Gaza

Israelul a contestat alegerea de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din aşa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea şi reconstrucţia fâşiei, potrivit News.ro.

Casa Albă şi alte surse au anunţat, în ultimele două zile, o serie de numiri şi invitaţii în cadrul acestei structuri, printre cei vizaţi numărându-se preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sisi, fostul premier britanic Tony Blair şi preşedintele Argentinei, Javier Milei.

Israelul a declarat că unele dintre aceste numiri „nu au fost coordonate cu Israelul şi au fost contrare politicii sale”, fără a preciza la cine anume se referă. De asemenea, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut ministrului de externe al Israelului să îl contacteze pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Grupul, descris joi de Donald Trump drept „cel mai mare şi mai prestigios consiliu vreodată constituit, în orice moment şi în orice loc”, ar urma să guverneze temporar Gaza în locul Hamas.

Consiliul face parte din planul în 20 de puncte al lui Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza. În pofida unui armistiţiu anunţat în octombrie, Israelul continuă să ucidă palestinieni. Cel puţin 463 de palestinieni au murit în Gaza de la instaurarea nominală a încetării focului.

Israelul continuă, de asemenea, să restricţioneze intrarea alimentelor şi a altor forme de ajutor în fâşie, iar foametea este răspândită în Gaza. Cea mai mare parte a populaţiei trăieşte în locuinţe improprii, corturi degradate oferind puţină protecţie împotriva intemperiilor. Palestinieni din Gaza au murit deja din cauza hipotermiei în timpul unor episoade de frig deosebit de sever din această iarnă.

Structura exactă a „consiliului păcii” nu este încă clară, însă au fost anunţate două organisme de conducere distincte

„Consiliul executiv fondator” se va concentra pe investiţii şi relaţii externe, în timp ce „consiliul executiv pentru Gaza” va superviza un alt organism, Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei (NCAG), care va gestiona treburile cotidiene din Gaza.

Marco Rubio face parte din consiliul executiv fondator, format din şapte membri, alături de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi Tony Blair, cu Donald Trump în rol de preşedinte al consiliului.

Blair i-a mulţumit lui Trump pentru numire şi a declarat că NCAG reprezintă „un pas uriaş înainte”.

„Le oferă speranţă oamenilor din Gaza că pot avea un viitor diferit de trecut şi israelienilor că ar putea avea un vecin care să nu le ameninţe securitatea”, a spus Blair într-un comunicat.

Consiliul va coordona și reconstrucția Gaza

Nu a existat nicio confirmare privind acceptarea invitaţiilor de către toţi cei vizaţi să se alăture consiliului păcii, Abdel Fatah al-Sisi şi Recep Tayyip Erdoğan neconfirmându-şi numirea.

Planul de încetare a focului pentru Gaza, elaborat de SUA, a intrat în această săptămână în a doua fază, care include mai multe chestiuni sensibile, precum dezarmarea Hamas, reconstrucţia şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de securitate.

Hamas nu s-a angajat încă să se dezarmeze, iar componenţa unei eventuale forţe internaţionale de securitate rămâne necunoscută. Israelul s-a opus în trecut implicării Turciei într-o astfel de forţă.

Consiliul păcii va avea sarcina nu doar de a administra Gaza, ci şi de a coordona reconstrucţia acesteia. Cea mai mare parte a fâşiei a fost distrusă de bombardamentele şi demolările israeliene în timpul războiului de peste doi ani, care a ucis peste 71.000 de palestinieni.

