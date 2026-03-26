Israelul anunță că l-a ucis pe comandantul Marinei Gardienilor Revoluţiei din Iran, responsabil de blocarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat joi că Israelul l-a ucis pe comandantul Marinei Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Alireza Tangsiri (foto), într-un atac desfășurat în timpul nopții. Tangsiri a fost prezentat ofițerul iranian direct responsabil de operațiunile de minare și de închiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit ynetnews.com.

„Noaptea trecută, într-o operaţiune precisă şi letală, IDF (armata israeliană – n.r.) l-a eliminat pe comandantul Marinei IRGC, Tangsiri, împreună cu ofiţeri superiori ai comandamentului naval”, a declarat joi ministrul israelian al apărării, Israel Katz. „Vom continua să acţionăm în Iran cu toată forţa pentru a atinge obiectivele războiului”, a adăugat el.

Alireza Tangsiri a fost numit comandant al Marinei Gărzilor Revoluționare Islamice în 2018. Anterior, din 2010, ocupase funcția de comandant adjunct al Marinei IRGC.



Un cont pe rețeaua X atribuit lui este activ din 10 martie anul acesta, iar mass-media iraniană citează postările de pe acesta. În postări, el a scris de mai multe ori despre Strâmtoarea Ormuz, precizând că „nicio navă asociată cu agresorii împotriva Iranului nu are dreptul să treacă”.

În 2019, Alireza Tangsiri amenințase că va închide Strâmtoarea Ormuz dacă exporturile de petrol ale Iranului vor fi întrerupte.

Tangsiri a fost sancționat de Trezoreria SUA împreună cu alți comandanți ai IRGC în 2019, după ce Iranul a doborât o dronă de supraveghere americană în apropierea strâmtorii.

