marți

9 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Israelul a lovit capitala Qatarului. Țintele – lideri ai grupării Hamas, care ar fi supraviețuit atacului

De Iulian Soare

9 septembrie, 2025

Israelul a lansat, marți, un atac cu rachete asupra liderilor Hamas din capitala Qatarului, Doha, unde gruparea islamistă palestiniană are, de mult timp, baza politică. Mai multe explozii au fost auzite în zona unui complex rezidențial de lângă o benzinărie.
Qatarul, care a acționat ca mediator alături de Egipt în negocierile privind încetarea focului în Gaza, a condamnat acțiunea și a calificat-o drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Oficialii israelieni au declarat pentru Reuters că atacul a vizat liderii importanți ai Hamas, inclusiv pe Khalil al-Hayya, șeful său exilat din Gaza și negociatorul principal din echipa care ducea tratative pentru un armistițiu. Oficialii Hamas ar fi supraviețuit atacului.

„De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au desfășurat operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel. Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene.


Atacul împotriva liderilor Hamas din Doha a fost o operațiune exclusiv israeliană, a transmis Cabinetul premierului Benjamin Netanyahu, într-o declarație în limba engleză. „Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști ai Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă. Israelul a inițiat-o, Israelul a efectuat-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, se mai spune în textul citat.

Israelul a ucis mai mulți lideri de vârf ai Hamas de când gruparea militantă palestiniană a atacat Israelul în octombrie 2023, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Israelul a lansat, de asemenea, atacuri aeriene și alte acțiuni militare în Liban, Siria, Iran și Yemen, în cursul conflictului din Gaza.

(Citește și Orientul Mijlociu, în fierbere – Israelul intensifică ofensiva împotriva „tentaculelor” Iranului – Hamas, Hezbollah și rebelii houthi)

***


