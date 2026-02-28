cursdeguvernare

sâmbătă

28 februarie, 2026

Stiri

Statele europene, inclusiv România, și-au retras personalul neesențial din ambasadele din Israel, ca urmare a riscurilor privind conflictul cu Iranul

De Vladimir Ionescu

28 februarie, 2026

Ministerul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din Ambasada României la Tel Aviv, Consulatului General la Haifa și Oficiului de Reprezentare la Ramallah, înainte ca Israelul să atace Iranul.

Decizia a fost luată din cauza recente de securitate din regiune. MAE precizează că va continua să monitorizeze situația și este pregătit să acorde protector consulară cetățenilor români aflați în zonă. Autoritățile române recomandă prudență și mențin contactul permanent cu cetățenii români pentru a oferi asistență consulară în orice situație de urgență, a informat Ministerul de Externe.

Săptămâna aceasta, din cauza informațiilor privind iminența atacurilor, mai multe țări au emis avertismente de călătorie severe pentru Israel, inclusiv recomandări urgente de a părăsi țara (sau de a evita călătoriile non-esențiale, cu sfaturi să plece cât mai curând posibil, în timp ce zborurile comerciale sunt disponibile).


Pe 27 februarie, Departamentul de Stat a autorizat plecarea voluntară a personalului guvernamental non-esențial și a familiilor lor din Israel. Au urcat nivelul la Level 3: Reconsider Travel (reconsiderați călătoria) și au sfătuit cetățenii să ia în considerare plecarea cât timp sunt zboruri comerciale disponibile. Ambasada din Ierusalim a insistat ca cei care vor să plece să o facă imediat („TODAY” în unele mesaje interne).

Pe 27-28 februarie, Ministerul de Externe poloneza cerut cetățenilor să părăsească imediat Israelul (dar și Iranul și Libanul), avertizând că situația de securitate e instabilă și că spațiul aerian civil ar putea fi închis.

Pe 27 februarie, Ministerul de Externe francez a descurajat puternic orice călătorie în Israel, Ierusalim și Cisiordania (inclusiv turism sau vizite familiale). Recomandă cetățenilor prezenți acolo vigilență maximă, evitarea adunărilor publice și identificarea adăposturilor.

Pe 27 februarie, Germania a actualizat avertismentul să descurajeze urgent călătoriile în toată Israelul (nu doar zone limitate anterior), inclusiv Ierusalimul de Est.

Pe 27 februarie, Regatul Unit a avertizat împotriva călătoriilor non-esențiale în Israel și Cisiordania; au mutat temporar unii angajați diplomatici și familii din zonă (Tel Aviv).

(Citește și: Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA. Donald Trump, informat de șefii armatei despre opțiunile militare)


****

Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA. Donald Trump, informat de șefii armatei despre opțiunile militare

