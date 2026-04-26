Israel spune că va ataca „cu forță” Hezbollah, testând armistițiul fragil cu Libanul

Israel a anunțat că va ataca țintele Hezbollah „cu forță”, testând și mai mult un armistițiu fragil cu Libanul, pe care președintele american Donald Trump a spus recent că l-a prelungit cu încă trei săptămâni, potrivit Reuters.

Patru persoane au fost ucise sâmbătă în atacuri israeliene în sudul Libanului, a relatat agenția de presă de stat libaneză, în timp ce armata israeliană a anunțat că Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului, ceea ce reprezintă cele mai recente provocări la adresa armistițiului fragil.

Armistițiul convenit între Israel și Liban a dus la o reducere semnificativă a ostilităților, însă Israelul și gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, continuă să se confrunte în sudul Libanului, unde Israelul menține soldați într-o zonă tampon autodeclarată.

Un comunicat al biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că armata a fost instruită să atace „cu forță” ținte ale Hezbollah în Liban, fără a oferi alte detalii.

Armata israeliană a declarat sâmbătă că a lovit lansatoare de rachete încărcate aparținând Hezbollah în trei locații din sudul Libanului, în cursul nopții, și a vizat mai mulți combatanți Hezbollah în atacuri separate. Ulterior, a precizat că a lovit și facilități utilizate de forțele de elită Radwan ale Hezbollah în sudul Libanului.

Nu era clar dacă decesele raportate de agenția de stat sunt legate de aceste lovituri israeliene.

Armata israeliană și-a reiterat avertismentul către locuitorii libanezi să nu se apropie de zona râului Litani din sudul Libanului, în timp ce continuă luptele cu Hezbollah.

De asemenea, a anunțat că a interceptat o „țintă aeriană suspectă” în zona ocupată în prezent de forțele sale și că două rachete au fost lansate de Hezbollah către nordul Israelului, dintre care una a fost interceptată. Nu au fost raportate victime.

Un parlamentar Hezbollah a declarat vineri că un armistițiu mediat de SUA în războiul cu Israelul este lipsit de sens, la o zi după ce acesta fusese prelungit cu trei săptămâni. Armistițiul urma să expire duminică.

