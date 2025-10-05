Israel și Hamas vor avea luni negocieri prin intermediari în Egipt privind planul de pace al președintelui SUA Donald Trump pentru Gaza

Egiptul, un mediator cheie în negocierile pentru încheierea unui armistițiu, a declarat că va găzdui ambele părți pentru a discuta un posibil schimb de ostatici israelieni contra prizonieri palestinieni.

Israelul și Hamas urmează să înceapă luni negocieri prin intermediari, menite să pună capăt unui conflict de doi ani care a devastat Gaza și a destabilizat Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a salutat propunerea grupării palestiniene de a elibera toți ostaticii israelieni.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au călătorit, de asemenea, în Egipt pentru a participa la discuții, care urmează solicitării Hamas de a revizui unele capitole ale planului în 20 de puncte al președintelui american pentru a pune capăt războiului. Un oficial israelian a declarat că armata a încetinit ofensiva în orașul Gaza, în timp ce Hamas a declarat că atacurile aeriene și bombardamentele au continuat în capitala de facto a enclavei, ucigând zeci de oameni.

Trump a vorbit cu Benjamin Netanyahu în weekend pentru a sărbători oferta Hamas, a relatat Axios duminică, dar prim-ministrul israelian s-a plâns că oferta este lipsită de sens. Trump, conform relatării, l-a criticat dur pe Netanyahu pentru că a a avut o atitudine„negativă” și a adăugat: „Aceasta este o victorie. Accept-o”.

Cu o zi mai devreme, Trump a postat pe rețelele de socializare că, dacă ostaticii israelieni vor fi eliberați, „Vom crea condițiile pentru următoarea fază de retragere, care ne va aduce aproape de sfârșitul acestei CATASTROFE DE 3.000 DE ANI”.

„Suntem cel mai aproape de foarte mult timp de încheirea unui acord”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio la Fox News Sunday.

Dar a adăugat că eliberarea ostaticilor și schimbul de prizonieri au fost doar primul – și poate cel mai ușor – pas. Reconstruirea Gazei și stabilirea guvernării în regiune vor fi cele mai dificile, a spus el.

„Aceasta este partea care cred că va fi cel mai dificil de parcurs, dar asta va asigura stabilitatea până la sfârșitul conflictului. Așa că ne concentrăm pe aceste două faze”, a declarat Rubio la emisiunea This Week de pe ABC.

Netanyahu a declarat că armata israeliană se va fi redistribuită în teritoriu. De asemenea, a lăsat deschisă opțiunea dezarmării Hamas prin forță.

Un schimb de ostatici israelieni și prizonieri palestinieni ar avea loc imediat după semnarea unui acord, în timp ce dezarmarea Hamas ar veni într-o a doua etapă, a spus Netanyahu.

„Sper ca în zilele următoare, în timpul sărbătorii Sukkot, să putem anunța returnarea tuturor ostaticilor noștri, vii și morți, într-o singură declarație”, a declarat Netanyahu la televiziunea israeliană sâmbătă. Sukkot începe luni seara și durează o săptămână.

Detaliile despre ce ar implica planul lui Trump rămân puține. Ultimul său comentariu mută responsabilitatea înapoi asupra Hamas, după ce grupul și-a publicat declarația vineri seară, determinându-l pe Trump să îndemne Israelul să „oprească imediat bombardamentul asupra Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid!”

„Cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare, după ce Hamas a răspuns planului administrației sale anunțat luni.

