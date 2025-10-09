Israel și Hamas au convenit asupra primei faze a unui armistițiu în Gaza: schimb de prizonieri și ostatici, creșterea ajutoarelor

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a unui armistițiu în Gaza, după zile de discuții indirecte desfășurate în Egipt, potrivit France24.

Prima fază a planului de pace pentru Gaza, care urmează să fie semnată joi în Egipt, prevede eliberarea a 20 de ostatici israelieni în viață din captivitatea Hamas, în timp ce Israelul va elibera aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, majoritatea reținuți la începutul războiului, potrivit unor surse.

Qatarul, care a contribuit la intermedierea acordului alături de Egipt, Statele Unite și Turcia, a declarat că înțelegerea reprezintă „prima fază a acordului de încetare a focului în Gaza, care va duce la încheierea războiului, eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, precum și la intrarea ajutoarelor umanitare”.

„TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o Pace Puternică, Durabilă și Veșnică”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Ce prevede acordul

Hamas va elibera simultan 20 de ostatici în viață, ca parte a primei faze a înțelegerii, potrivit unei surse palestiniene apropiate negocierilor.

Un oficial de rang înalt din cadrul Hamas a declarat pentru AFP că Israelul va elibera aproape 2.000 de prizonieri palestinieni: 250 dintre aceștia execută pedepse pe viață, iar ceilalți 1.700 au fost arestați de la începutul războiului.

Schimbul ar trebui să aibă loc în termen de 72 de ore de la implementarea acordului, care a fost de asemenea „convenit cu facțiunile palestiniene”, a spus o altă sursă din Hamas.

Un minim zilnic de 400 de camioane cu ajutoare va intra în Fâșia Gaza în primele cinci zile ale încetării focului, urmând ca numărul lor să crească în zilele următoare, potrivit aceleiași surse.

Acordul prevede, de asemenea, „revenirea persoanelor strămutate din sudul Fâșiei Gaza către orașul Gaza și nord, imediat”, au adăugat aceștia.

Documentul stipulează „retrageri programate” ale trupelor israeliene, a mai spus oficialul Hamas, și include „garanții din partea președintelui Trump și a mediatorilor”.

Hamas a cerut într-o declarație oficială ca Trump să oblige Israelul să implementeze pe deplin acordul și „să nu-i permită să se eschiveze sau să tergiverseze în aplicarea celor convenite”.

Negocierile pentru a doua fază a armistițiului vor începe „imediat”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, a declarat că ambele părți au convenit deja „asupra tuturor prevederilor și mecanismelor de implementare ale primei faze a acordului de încetare a focului din Gaza”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus că își va convoca guvernul joi pentru a aproba acordul.

Acordul urmează să fie semnat oficial joi, în jurul prânzului, în Egipt, a declarat pentru AFP o sursă familiarizată cu negocierile, sub protecția anonimatului.

Un oficial Hamas a spus că negocierile pentru a doua fază a armistițiului vor începe „imediat”.

Trump a declarat miercuri că este convins că toți ostaticii, inclusiv cei decedați, vor fi „aduși înapoi” luni.

Planul în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza prevedea o încetare a focului, eliberarea tuturor ostaticilor reținuți în Gaza, dezarmarea Hamas și o retragere treptată a Israelului din teritoriu.

