Israel – Cabinetul de securitate a aprobat planul pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza

Cabinetul de securitate israelian a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan prezentat de premierul Benjamin Netanyahu (foto) pentru a învinge Hamas și a prelua controlul asupra orașului Gaza, devastat de război.

Cabinetul de securitate al Israelului este responsabil de coordonarea politicii de securitate națională și a politicii externe a Israelului. Este un organism mai restrâns decât cabinetul în ansamblul său și, pe lângă primul-ministru, îi include pe miniștrii apărării, afacerilor externe, justiției, finanțelor și securității naționale, scrie BBC.

Potrivit planului, armata israeliană „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza și, totodată, să ofere ajutoare umanitare populației civile din afara zonelor de conflict”, se arată într-un comunicat al biroului premierului israelian. „Cabinetul de securitate – printr-un vot cu majoritate – a adoptat cinci principii pentru a încheia războiul: dezarmarea Hamas, întoarcerea tuturor ostaticilor – vii și morți, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul de securitate israelian în Fâșia Gaza, stabilirea unei administrații civile alternative care să nu fie nici Hamas și nici Autoritatea Palestiniană”, se mai spune în document.

În prezent, armata israeliană ocupă sau operează la sol în aproape 75% din Fâșia Gaza, în principal din pozițiile sale permanente pe teritoriu, de-a lungul graniței, și bombardează pretutindeni unde consideră necesar.

„Planurile lui Netanyahu confirmă fără nicio urmă de îndoială dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis joi Hamas, care încă deține 49 de ostatici israelieni, dintre care 27 sunt presupuși morți.

Denunțând „o schimbare flagrantă a procesului de negociere (…) în pofida apropierii de un acord final”, Hamas asigură că „orice escaladare va avea un cost mare și dureros” pentru Israel.

Presa israeliană anunță de câteva zile un plan de cucerire a întregii Fâșii Gaza, inclusiv a orașului Gaza și a taberelor de refugiați situate în centrul teritoriului, o operațiune care va dura câteva luni și care va necesita o mobilizare masivă a rezerviștilor.

Potrivit Biroului de coordonare a afacerilor umanitare al ONU (OCHA), 86,3% din teritoriu este militarizat de Israel și supus unor ordine de evacuare. Zonele neocupate sunt, de asemenea, cele mai populate: orașele Khan Younis și Gaza, taberele de refugiați din Deir-el-Balah, din centrul teritoriului.

Aproape 2 ani de război devastatator

După 22 de luni de război devastator enclava asediată este amenințată de „foamete generalizată”, potrivit ONU, și este total dependentă de ajutoare umanitare, distribuite în cantități cu mult insuficiente, conform organizațiilor umanitare.

Atacurile israeliene au determinat moartea a 61.258 de palestinieni, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătății al Hamas, considerate de încredere de către ONU. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că 99 de persoane, dintre care 29 de copii cu vârsta sub cinci ani, au murit din cauza malnutriției de la începutul anului, „cifre care sunt probabil subestimate”, a subliniat directorul general al agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israel a ocupat deja Fâșia Gaza în 1967, unde a înființat 21 de colonii, desființate în 2005 odată cu retragerea unilaterală decisă de prim-ministrul de atunci, Ariel Sharon.

La începutul acestui an, Israelul și Statele Unite au respins o propunere egipteană, susținută de liderii arabi, care prevedea crearea unui comitet administrativ format din tehnocrați palestinieni independenți și profesioniști, însărcinați cu guvernarea Gazei după război, reamintește Reuters. Sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor doresc ca războiul să se încheie cu un acord care să prevadă eliberarea ostaticiilor rămași.

