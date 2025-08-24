Israel bombardează suburbiile orașului Gaza și anunță că va continua ofensiva până la distrugerea Hamas

Periferia estică și nordică a orașului Gaza au fost bombardate în noapte de sâmbătă spre duminică de aviația și tancurile israeliene, distrugând clădiri și case, au declarat cei care mai locuiesc în oraș, în timp ce liderii israelieni au promis că vor continua ofensiva planificată asupra orașului.

Martorii au raportat explozii non-stop peste noapte în zonele Zeitoun și Shejaia, în timp ce tancurile au bombardat case și drumuri în cartierul Sabra din apropiere, iar mai multe clădiri au fost aruncate în aer în orașul din nordul fâșiei, Jabalia.

Armata israeliană a declarat duminică că forțele sale au reluat atacurile în zona Jabalia în ultimele zile, pentru a distruge tunelurile militanților palestinieni și pentru a prelua controlul asupra zonei.

Aemata a adăugat că operațiunea militară „permite extinderea luptelor în zone adiacente și împiedică teroriștii Hamas să se întoarcă pentru a opera în aceste zone”.

Israel a aprobat luna aceasta un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, descriindu-l drept ultimul bastion al Hamas. Se așteaptă ca asaltul asupra orașului să înceapă peste câteva săptămâni, lăsând loc mediatorilor Egipt și Qatar să încerce să reia discuțiile de încetare a focului între părți.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a promis duminică că va continua ofensiva, care a stârnit îngrijorare în străinătate și obiecții pe plan intern. Vineri, Katz a declarat că orașul Gaza va fi distrus dacă Hamas nu este de acord să pună capăt războiului în termenii Israelului și să elibereze toți ostaticii pe care îi mai deține.

Incendiile au luminat cerul în direcția exploziilor, provocând panică, determinând mai multe familii să părăsească orașul. Alții au spus că ar prefera să moară și să nu plece.

„Nu plecăm”

Aproximativ jumătate din cele două milioane de locuitori ai enclavei locuiesc în prezent în orașul Gaza. Câteva mii au plecat deja, cărându-și lucrurile în vehicule și ricșe.

„Am încetat să mai număr de câte ori a trebuit să-mi iau soția și cele trei fiice și să-mi părăsesc casa din orașul Gaza”, a spus Mohammad, în vârstă de 40 de ani. „Niciun loc nu este sigur, dar nu-mi pot asuma riscul. Dacă vor începe brusc invazia, vor bombarda puternic”, a declarat el pentru Reuters prin intermediul unei aplicații de chat.

Alții spun că nu vor pleca, indiferent de situație.

„Nu plecăm, lăsați-i să ne bombardeze acasă”, a spus Aya, în vârstă de 31 de ani, care are o familie de opt persoane, adăugând că nu și-ar permite să cumpere un cort sau să plătească transportul, chiar dacă ar încerca să plece. „Ne este foame, ne este frică și nu avem bani”, a spus ea.

O agenție a Națiunilor Unite a declarat vineri că orașul Gaza și zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, care probabil se va extinde. Israel a respins acuzațiile și declară că sunt ignorate măsurile luate de la sfârșitul lunii iulie pentru a crește furnizarea de ajutoare în Gaza.

Sâmbătă, Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat că încă opt persoane au murit din cauza malnutriției și a foametei în enclavă, ridicând numărul deceselor din aceste cauze la 281 de persoane, inclusiv 114 copii, de la începutul războiului. Israel contestă cifrele ministerului sănătății privind decesele în zona controlată de Hamas.

Războiul a început pe 7 octombrie 2023, când oameni înarmați conduși de Hamas au năvălit în sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, în principal civili, și luând 251 de ostatici.

În ofensiva militară a Israelului împotriva Hamas au murit de atunci cel puțin 62.000 de palestinieni, în mare parte civili, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, lăsând o mare parte a teritoriului în ruine și strămutând intern aproape întreaga populație.

