Mugur Isărescu: „Pentru România, problema sustenabilității datoriei publice este mai presantă ca niciodată – Credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor”

Pentru țara noastră, problema sustenabilității datoriei publice este mai presantă ca niciodată, a afirmat, miercuri, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR). Conform acestuia, înțelegerea și gestionarea riscurilor fiscale ale României sunt esențiale pentru protejarea dezvoltării și rezilienței economice a României.

Potrivit guvernatorului BNR, peisajul economic la nivel internațional este într-un proces major de transformare, iar chestiunile ce țin de datorie și responsabilitate fiscală reprezintă priorități.

„Peisajul economic global trece prin schimbări semnificative. Guvernele din întreaga lume continuă să se confrunte cu moștenirile pandemiei, cu tranziția energetică, implicațiile tensiunilor geopolitice și creșterea costurilor de finanțare. Pe acest fundal, chestiunile legate de datoria publică, responsabilitatea fiscală și reziliența economică pe termen lung au devenit priorități clare în dezbaterile de politică publică”, a declarat, miercuri, Mugur Isărescu, în deschiderea evenimentului de la BNR cu tema „Debt sustainability and fiscal risks in the EU”.

Mesaj tranșant de la BNR despre deficit: „Adoptarea unui pachet credibil de consolidare bugetară este crucială”

Guvernatorul Băncii Naționale mai transmis că credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii finanțatorilor și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung.

„Pentru România, problema sustenabilității datoriei publice este mai presantă ca niciodată. Credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung. În acest context, înțelegerea și gestionarea riscurilor fiscale sunt esențiale pentru protejarea dezvoltării și rezilienței economice a țării”, a afirmat Isărescu.

În final de lună mai, cu ocazia publicării minutei de la cea mai recentă ședință de politică monetară, BNR transmitea că vede adoptarea unui pachet credibil de consolidare bugetară drept „crucială”: „Incertitudini crescute sunt asociate conduitei viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri în actualul context politic intern, au susținut membrii Consiliului (BNR), evidențiind dimensiunea deficitului bugetar din primele trei luni ale anului, dar și cerința poziționării acestuia pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, precum și cu procedura de deficit excesiv, de natură să conducă și la o reducere mai alertă și durabilă a deficitului de cont curent. Adoptarea unui pachet credibil de consolidare bugetară este astfel crucială, inclusiv prin implicațiile favorabile asupra costurilor de finanțare a economiei, precum și asupra comportamentului cursului de schimb al leului”.

***