miercuri

15 octombrie, 2025

Termocentrala Ișalnița se va închide definitiv la 1 ianuarie 2026, după 60 de ani de producție – În loc va fi construită o centrală pe gaze

De Vladimir Ionescu

15 octombrie, 2025

Termocentrala Ișalnița a Complexului Energetic Oltenia (CEO) își va încheia activitatea definitiv la 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Energiei Bogdan Ivan, transmite agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Ministrul a fost marți la Sucursala Ișalnița pentru discuții cu liderii sindicali. Propunerile acestora pentru conservarea grupului energetic au fost respinse, în contextul în care au existat discuții săptămâna trecută cu Bruxelles-ul pentru ca România să obțină amânarea închiderii centralelor pe cărbune, cel puţin în această iarnă.

Personalul urmează să fie redistribuit sau concediat

Prezent la discuții, președintele Sindicatului Energetic Craiova, Gelă Ionescu, a afirmat că a propus mai multe variante, inclusiv păstrarea grupului de la Ișalnița în conservare, însă toate au fost respinse.


În acest context, angajații cu contracte pe perioadă determinată vor fi trimiși acasă, iar energeticienii cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată vor fi redistribuiți la Termocentralele Turceni și Rovinari.

La termocentrala pe cărbune de la Ișalnița, de lângă Craiova, mai funcționa un ultim grup de 315 MW (blocul 7), care a fost trecut în rezervă tehnică după cum a fost stabilit în planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

Conform planului, pe amplasamentele termocentralelor Turceni și Ișalnița ar urma să fie construite noi centrale pe gaze, de câte 475 de MW la Turceni și 850 de MW la Ișalnița, proiecte care sunt însă mult întârziate – centrala nouă de la Ișalnița avea termen inițial de punere în funcțiune anul 2026.

Ișalnița se închide după 60 de ani de producție de energie. Pe amplasament ar urma să fie construită o centrală pe gaz de 850 de MW

Termocentrala de la Ișalnița a fost pusă în funcțiune în perioada 1964-1967, cu o capacitate de aproximativ 1.000 de MW. Treptat, capacitatea termocentralei s-a restrâns, iar în 2021 a fost închis definitiv grupul 8, cu o capacitate tot de 315 MW.

Centrala a funcționat sporadic cu grupul 7, format din două cazane, însă a fost trecută în rezervă anul trecut. Închiderea unității va afecta aproximativ 280 de angajați, dintre care 100 au contracte pe perioadă determinată.


Proiectul noii centrale pe gaz de la Ișalnița face parte din Planul de Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2022 și care prevede, printre altele, construirea a 2 centrale pe gaze și a 8 parcuri fotovoltaice în vederea diversificării mixului energetic și a tranziției la surse de energie mai puțin poluante. Planul vizează și restabilirea viabilității companiei în contextul presiunii financiare exercitate de certificatele de carbon pe care firma trebuie să le cumpere pentru a produce energie prin arderea cărbunelui.

Ministerul Energiei a depus eforturi de peste 2 ani pentru prelungirea exploatării termocentralelor și a carierelor de cărbune, iar miniștrii de resort au avut mai multe întâlniri la Bruxelles pentru a obține o tranziție mai lungă.

Pentru a continua funcționarea după 31 decembrie 2025, era necesară renegocierea PNRR, ajustarea planului de restructurare al CEO și modificarea legii decarbonizării.

(Citește și: Ministrul Energiei: Negociem cu Comisia Europeană păstrarea în funcțiune a grupurilor energetice pe cărbune și după 1 ianuarie 2026, când ar fi trebuit închise)

(Citește și: Alro va construi o centrală pe gaze la Ișalnița împreună cu CE Oltenia)

