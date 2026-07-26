Iranul susține că a exportat petrol în valoare de 18 mld. $ de la începutul războiului cu SUA

Ministerul Petrolului din Iran a afirmat sâmbătă că a vândut petrol în valoare de 18 miliarde de dolari în cele cinci luni de război cu Statele Unite, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane asupra Teheranului, informează AFP.

Iranul a vândut petrol în valoare de 11,5 miliarde de dolari (10 miliarde de euro) între 28 februarie, data începerii războiului, şi 8 aprilie, când s-a încheiat un armistiţiu, a afirmat ministerul într-un comunicat.

Între 8 aprilie şi 7 iulie, data la care au fost reluate ostilităţile, s-a vândut petrol în valoare de 6,5 miliarde de dolari (5,7 miliarde de euro), a adăugat aceeaşi sursă.

„Aceasta reprezintă peste 60% din veniturile din petrol prevăzute în bugetul anual, în plină criză”, a precizat acesta.

La începutul lunii iulie, Washingtonul a reluat atacurile asupra Iranului, care, ca represalii, bombardează ţările vecine din Golf, aliate ale Statelor Unite, în ciuda semnării unui memorandum de înţelegere în luna iunie.

Teheranul blochează din nou şi strâmtoarea Ormuz, de importanţă strategică, crucială pentru traficul mondial de hidrocarburi. În schimb, Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene.

Cu toate acestea, în timpul blocadei americane anterioare, din aprilie până în iunie, negociatorul-şef iranian şi preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmase că Iranul nu a reuşit să exporte „niciun baril de petrol”.

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