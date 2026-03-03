Iranul – scenarii de evoluție: de la cel tip Coreea de Nord, la cel de tip Turcia

Moartea ayatollahului Ali Khamenei și continuarea atacurilor americano-israeliene ar putea determina regimul de la Teheran și forțele sale de securitate să se unească pentru a supraviețui sau ar putea avea efectul unei explozii gigantice care ar face „o gaură în navă”, provocând scufundarea acesteia și determinând actuala conducere să fugă pentru a-și salva pielea.

Acestea sunt două scenarii teoretice. În practică, insecuritatea tinde să avantajeze forțele de securitate și atunci când apar viduri de putere, cei care pot mobiliza violența sunt cei care preiau controlul, avertizează – în Foreign Affairs – Karim Sadjadpour, senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace.

Aproximativ trei sferturi din tranzițiile antidemocratice duc la o altă formă de guvernare antidemocratică, spune Karim Sadjadpour. „Iar când aceste tranziții antidemocratice sunt declanșate de violență externă sau internă, probabilitatea unei tranziții democratice este mult mai mică. Probabilitatea statistică ca Iranul să treacă la o democrație seculară reprezentativă stabilă este redusă, chiar dacă eu cred că societatea iraniană este pregătită pentru o astfel de schimbare”, adaugă expertul.

Karim Sadjadpour a avansat mai multe scenarii de evoluție a Iranului încă din toamna anului și acum, după cum a și explicat, înclină spre cel în care conducerea autoritară păstrează puterea. Pe plan intern, regimul ar putea rămâne intact și ar putea deveni la fel de brutal precum cel din Coreea de Nord – chiar mai brutal decât a fost în ultimele săptămâni, după ce a ucis mii de iranieni.

Primul scenariu – un Iran ca Rusia

Republica Islamică de astăzi seamănă cu Uniunea Sovietică în ultimele sale etape: își susține ideologia epuizată prin mijloace coercitive, conducerea sa rigidă se teme de reforme, iar societatea s-a îndepărtat în mare măsură de stat.

Atât Iranul, cât și Rusia sunt țări bogate în resurse, cu o istorie mândră, culturi literare renumite și secole de nemulțumiri acumulate. Fiecare a fost transformată de o revoluție ideologică – Rusia în 1917, Iranul în 1979 – care a căutat să rupă cu istoria și să construiască o ordine radical nouă. Ambele au încercat să răzbune trecutul și să impună o nouă viziune în țară și în străinătate, provocând devastări nu numai propriului popor, ci și statelor vecine. În ciuda ideologiilor lor opuse – una militant ateistă, cealaltă teocratică – paralelele sunt izbitoare.

La fel ca în cazul Uniunii Sovietice, Republica Islamică nu poate ajunge la o înțelegere ideologică cu Statele Unite, paranoia sa se autoîmplinește, iar regimul poartă în sine semințele propriului declin.

Prăbușirea sovietică a fost accelerată de reformele lui Gorbaciov, care au slăbit controlul central și au dezlănțuit forțe pe care sistemul nu le-a putut controla. În anii 1990, anarhia, jafurile oligarhice și inegalitatea uluitoare au alimentat resentimentul și deziluzia. Din această agitație a apărut Vladimir Putin, un fost ofițer al KGB, agenția de securitate sovietică, care a promis stabilitate și mândrie, înlocuind ideologia comunistă cu naționalismul alimentat de resentimente. În calitate de președinte, s-a prezentat ca restauratorul demnității Rusiei și al locului cuvenit al acesteia în lume.

O traiectorie similară este posibilă în Iran. Regimul este falimentar din punct de vedere ideologic și financiar, impermeabil la reforme autentice și vulnerabil la prăbușire sub greutatea presiunii externe și a nemulțumirii interne. Această prăbușire ar putea crea un vid pe care elitele de securitate și oligarhii se vor grăbi să îl umple. Ar putea apărea un om puternic iranian – un fost membru al IRGC sau al serviciilor de informații – care să renunțe la ideologia șiită în favoarea naționalismului iranian alimentat de nemulțumiri.

Un Putin iranian ar putea împrumuta unele dintre tacticile Republicii Islamice, căutând stabilitatea prin semănarea instabilității printre vecinii Iranului, amenințând fluxurile energetice globale, ascunzând agresiunea într-o nouă ideologie și îmbogățindu-se alături de alte elite, în timp ce promite să restabilească demnitatea Iranului. Pentru Statele Unite și vecinii Iranului, lecția Rusiei este evidentă: moartea ideologiei nu garantează democrația. Ea poate la fel de ușor să aducă la putere un nou om puternic, la fel de lipsit de scrupule, înarmat cu nemulțumiri reînnoite și animat de ambiții noi.

Al doilea scenariu – Un Iran precum Coreea de Nord

Dacă Republica Islamică continuă să pună ideologia înaintea intereselor naționale, viitorul său ar putea semăna cu prezentul Coreei de Nord: un regim care rezistă nu prin legitimitate populară, ci prin brutalitate și izolare.

La aproape cinci decenii după 1979, puțini iranieni doresc să trăiască sub un sistem care îi privează de demnitatea economică și de libertățile politice și sociale. Menținerea unui astfel de regim ar necesita un control totalitar și, probabil, o armă nucleară pentru a descuraja presiunea străină. În acest scenariu, puterea ar rămâne în mâinile unei clici restrânse sau chiar ale unei singure familii.

Modelul Coreei de Nord ar intra, de asemenea, în conflict cu o societate care aspiră la deschidere și prosperitate, precum Coreea de Sud. Puțini iranieni vor tolera un sistem care pune ideologia mai presus de bunăstarea economică și securitatea personală, chiar mai mult decât sistemul actual. Un regim totalitar ar necesita încarcerarea în masă a populației, exodul în masă al profesioniștilor în străinătate și, probabil, un scut nuclear pentru a descuraja presiunea străină.

Cu toate acestea, spre deosebire de Coreea de Nord, Iranul nu se poate izola hermetic: Israelul domină spațiul său aerian și și-a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a lovi obiective nucleare, baze de rachete și comandanți de rang înalt.

Dacă următorul lider suprem va fi un alt adept al liniei dure, el va fi probabil o figură de tranziție – menținând sistemul pentru o perioadă, dar fără a crea o nouă ordine stabilă.

Ahmad Kasravi, un intelectual iranian asasinat de islamiști în 1946, a scris odată că Iranul „datora” clerului o șansă de a guverna, pentru ca eșecurile sale să poată fi expuse. După aproape cinci decenii de proastă administrare teocratică, această datorie a fost achitată. Dacă următoarea eră a Iranului va aparține unui alt om puternic, este puțin probabil ca acesta să poarte turban.

Al treilea scenariu – un Iran ca Turcia

În ceea ce privește teritoriul, populația, cultura și istoria, Iranul are puțini „veri mai apropiați decât Turcia”, o altă țară musulmană non-arabă, extrem de mândră, împovărată de o lungă moștenire de neîncredere față de marile puteri. Experiența turcă sub președintele Recep Tayyip Erdogan oferă o posibilă paralelă: alegeri care aduc la putere un lider popular, reforme inițiale care rezonează cu cetățenii obișnuiți și apoi o alunecare treptată către autoritarismul majoritar, ascuns sub masca democrației.



Pentru ca Iranul să urmeze o astfel de cale, ar fi însă necesară o schimbare instituțională radicală. Straturile bizantine ale puterii din Republica Islamică – inclusiv funcția de lider suprem, Consiliul Gardienilor și Adunarea Experților – ar trebui desființate, Gărzile Revoluționare ar trebui integrate în armata profesională, iar instituțiile alese ale țării, în mare parte golite de conținut, ar trebui să primească puteri reale. Fără aceste condiții prealabile, o politică cu adevărat competitivă și responsabilă nu poate prinde rădăcini.

Iranul nu ar porni însă de la zero. După cum a observat sociologul Kian Tajbakhsh, înființarea de către regim a mii de consilii locale și organisme municipale a produs „instituții cu dublă utilizare: create pentru a servi unui ordin autoritar, dar disponibile din punct de vedere structural pentru a sprijini tranziția democratică – dacă li se oferă șansa”. În fapt, iranienii practică de mult timp formele de guvernare reprezentativă fără a se bucura de substanța acestora.

Un lider populist ar putea foarte bine să apară în urma oricăror alegeri cât de cât corecte. Într-o țară care deține atât resurse semnificative, cât și inegalități profunde, populismul a fost o forță recurentă în politica modernă iraniană. În 1979, Khomeini a criticat dur șahul și susținătorii săi străini, promițând utilități gratuite, locuințe pentru toți și bogăția petrolului care ar fi ajuns la popor.

O generație mai târziu, Mahmoud Ahmadinejad, un primar puțin cunoscut al Teheranului, a ajuns la președinție în 2005, promițând să pună „banii din petrol pe mesele oamenilor”. Fie prin alegeri deschise, fie prin alegeri competitive, Iranul post-Khamenei ar putea asista din nou la ascensiunea unui outsider populist cu credibilitate naționalistă și capacitatea de a mobiliza furia împotriva elitelor și a dușmanilor străini.

O astfel de traiectorie nu ar duce Iranul către o democrație liberală, dar nici nu ar continua dominația clericală. Ar combina legitimitatea populară cu autoritatea centralizată, redistribuirea cu corupția și naționalismul cu simbolismul religios. Pentru mulți iranieni, acest lucru ar fi preferabil continuării teocrației sau dominației militare.

Cu toate acestea, așa cum ilustrează experiența Turciei, populismul poate deschide ușa nu către pluralism, ci către o nouă formă de autoritarism – una cu sprijinul maselor și un mandat electoral.

***