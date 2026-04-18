Iranul reînchide strâmtoarea Ormuz și acuză blocada navală americană. Două nave comerciale, atacate de Marina Gărzilor Revoluționare. Mesaj sfidător al liderului suprem de la Teheran

Iranul a anunțat că, sâmbătă, controlul asupra strâmtorii Hormuz a „revenit la starea inițială”, pe fondul disputei continue cu SUA privind blocada navală a porturilor iraniene.

Echipajele a cel puțin două nave comerciale au transmis deja că au fost atacate cu focuri de armă în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz , potrivit unor surse din domeniul securității maritime și al transportului maritim.

Organizația britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a declarat că a primit o sesizare privind un petrolier care a fost atacat cu focuri de armă în apropierea strâmtorii Hormuz de către două nave de război aparținând Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC).

Sistemele de urmărire maritimă au indicat, anterior, că un convoi format din opt petroliere traversa strâmtoarea, aceasta fiind prima operațiune maritimă de amploare de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, acum șapte săptămâni.

Mai multe nave comerciale au început să îşi schimbe direcţia înainte de a intra în Strâmtoarea Ormuz. Printre acestea se numără nava Al Ghashamiya, care transportă gaz natural lichefiat, şi petrolierul Sti Elysees, încărcat cu ţiţei. Ambele aveau ca destinaţie porturi din India, dar au rămas în Golful Persic şi au inversat cursul.

Teheranul acuză SUA de „piraterie și furt maritim”

Într-o declarație difuzată de mass-media iraniană, comandamentul operațional al armatei iraniene, Khatam Al-Anbiya, a calificat blocada americană în curs de desfășurare drept „piraterie”.

„Din acest motiv, controlul asupra strâmtorii Hormuz a revenit la starea sa anterioară, iar această cale navigabilă strategică se află sub gestionarea și controlul strict al forțelor armate. Până când SUA nu vor restabili libertatea completă de navigație pentru navele cu origine iraniană către o destinație și de la o destinație înapoi în Iran, situația din strâmtoarea Hormuz va rămâne strict controlată și în starea sa anterioară”, a transmis comandamentul, potrivit The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Khatam Al-Anbiya a afirmat că Teheranul a permis anterior trecerea „limitată și controlată a unor petroliere și nave comerciale ca „gest de bună-credință” în cadrul negocierilor. „Din păcate, americanii, cu repetatele încălcări ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să se angajeze în piraterie și furt maritim sub așa-numita blocadă”, a acuzat el.

Anunțul de sâmbătă sporește confuzia cu privire la statutul acestei căi navigabile cheie, care asigura o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol înainte de război.

Ieri, Iranul și președintele american, Donald Trump, au anunțat că strâmtoarea a fost redeschisă navigației, dar președintele SUA a declarat că blocada americană „va rămâne în vigoare” până când Teheranul va ajunge la un acord cu Washingtonul, inclusiv cu privire la programul său nuclear.

„Trump postează și vorbește mult”

Într-un mesaj sfidător postat pe canalul său de Telegram, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că Marina iraniană este gata să provoace „noi înfrângeri amare” inamicilor săi. „Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a afirmat într-o declarație difuzată pe Telegram noul ayatollah, care nu a mai fost văzut în public de la numirea sa.

Iar ministrul adjunct de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump „postează și vorbește mult”, după ce liderul de la Casa Albă a declarat că este posibil să nu prelungească armistițiul cu Iranul după expirarea acestuia, miercuri.

Khatibzadeh a mai declarat că nu a fost încă stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri între Washington și Teheran, după eșecul discuțiilor inițiale de weekendul trecut din Pakistan. „Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înțelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eșecului și care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară”, a insistat el.

