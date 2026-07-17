Iranul lansează noi atacuri după a șasea zi de lovituri americane

Iranul a lansat vineri noi atacuri asupra unor facilități militare americane din Orientul Mijlociu, după a șasea noapte consecutivă de lovituri aeriene efectuate de Statele Unite asupra unor obiective militare iraniene, transmite Reuters.

Potrivit autorităților iraniene, au fost vizate instalații americane din Bahrain, Kuweit și, pentru prima dată în actualul conflict, din Siria.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au desfășurat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Iran, inclusiv pe insula Qeshm și în apropierea orașului-port Bandar Abbas. Potrivit armatei americane, au fost lovite zeci de ținte militare, printre care sisteme de supraveghere de coastă, poziții de apărare antiaeriană, infrastructură logistică militară și facilități maritime.

În paralel, confruntările continuă și în alte state din regiune. În Liban au loc lupte între Hezbollah și armata israeliană, iar în Irak grupări armate susținute de Iran au lansat atacuri cu drone și rachete.

Escaladarea conflictului a afectat din nou traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Potrivit Reuters, Iranul a reluat blocada asupra strâmtorii, iar Statele Unite au blocat din nou porturile iraniene începând de miercuri.

Surse citate de Reuters afirmă că Iranul a transmis posibilitatea implicării aliaților Houthi din Yemen pentru blocarea strâmtorii Bab al-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie, în cazul unor noi atacuri americane asupra infrastructurii iraniene. Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump nu va permite continuarea atacurilor asupra traficului maritim fără un răspuns din partea Statelor Unite și a precizat că administrația americană rămâne deschisă unei soluții diplomatice.

Potrivit surselor Reuters, Iranul urmărește instituirea controlului asupra navigației prin Strâmtoarea Ormuz și intenționează ca navele comerciale să utilizeze un culoar apropiat de litoralul iranian, cu introducerea unor taxe de tranzit după expirarea unei perioade de negocieri de 60 de zile prevăzută într-un memorandum semnat luna trecută. Statele Unite au recomandat navelor comerciale utilizarea unei rute alternative de-a lungul coastei Omanului. Armata americană susține că loviturile sale au vizat obiective militare de pe litoral pentru a reduce capacitatea Iranului de a controla strâmtoarea.

Reuters mai notează că președintele Donald Trump nu a exclus posibilitatea utilizării forțelor terestre, inclusiv pentru ocuparea insulei Kharg, unde se află principalul terminal de export de petrol al Iranului, și că a amenințat cu noi atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă negocierile nu vor fi reluate.

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