Iranul, despre noul acord nuclear cu AIEA – nu garantează accesul inspectorilor la instalațiile nucleare

Un nou acord între Iran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu garantează accesul inspectorilor la instalațiile nucleare iraniene.

Teheranul cere discuții suplimentare cu privire la modul în care se desfășoară inspecțiile, potrivit Reuters.

Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) au ajuns marți la un acord privind reluarea inspecțiilor la instalațiile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel, dar nu au oferit detalii, iar Teheranul a declarat că acordul va fi anulat dacă sancțiunile internaționale vor fi reimpuse.

„Trebuie să reiterez că acordul nu prevede, în prezent, accesul inspectorilor AIEA, cu excepția centralei nucleare de la Bushehr”, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araqchi într-un interviu acordat televiziunii de stat. „Pe baza rapoartelor pe care Iranul le va publica în viitor, natura accesului va trebui discutată la momentul oportun”, a adăugat el.

Diplomații au declarat că diavolul se ascunde în detaliile acordului de marți. La Cairo nu a avut loc nicio conferință de presă comună pentru a oferi detalii cu privire la ceea ce AIEA a numit „modalități” referitoare la reluarea inspecțiilor.

Acordul vine pe fondul amenințării continue a puterilor europene de a reimpune sancțiunile internaționale împotriva Iranului, care au fost ridicate în cadrul acordului nuclear din 2015 între Iran și marile puteri.

Rafael Grossi, directorul AIEA, a declarat miercuri într-un comunicat că „documentul tehnic” convenit prevede „o înțelegere clară a procedurilor de inspecție, notificare și punere în aplicare…”. „Acestea includ toate facilitățile și instalațiile din Iran și prevăd, de asemenea, raportarea obligatorie a tuturor facilităților atacate, inclusiv a materialelor nucleare prezente în acestea”, a precizat Grossi.

În timp ce instalațiile de îmbogățire ale Iranului au fost grav avariate sau distruse, este mai puțin clar ce s-a întâmplat cu stocul, care include uraniu îmbogățit până la o puritate de 60%, la un pas de aproximativ 90% necesar pentru arme.

Ministrul Araqchi a declarat că reuniunea consiliului guvernatorilor AIEA de miercuri va fi crucială pentru evoluția cooperării cu Teheranul.

