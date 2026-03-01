Iranul continuă atacurile asupra statelor vecine ce găzduiesc baze militare ale SUA – temeri în legătură cu extinderea conflictului în regiune

Emiratele Arabe Unite au declarat într-un comunicat că au interceptat marea majoritate a celor 137 de rachete şi 209 drone lansate asupra teritoriului său de către Iran în orele care au urmat după ce SUA şi Israelul au declanşat un război pentru schimbarea regimului în Republica Islamică, relatează Reuters.

Iranul a vizat activele Statelor Unite din statele arabe din Golf ca represalii pentru un atac comun masiv asupra sa lansat de SUA și Israel, stârnind temeri privind un conflict regional de proporții.

Guvernul iranian a confirmat atacurile sale asupra mai multor ținte, conform agenției de presă Fars, inclusiv în Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite, unde sunt găzduite baze aeriene cu active americane.

Majoritatea rachetelor lansate de Iran au fost interceptate.

În Emirate, 132 de rachete şi 195 de drone au fost interceptate cu succes.

Emiratele Arabe Unite găzduiesc aproximativ 5.000 de militari americani la baza aeriană Al Dhafra, situată în apropierea oraşului Abu Dhabi.

„Ministerul declară că se află în stare de alertă maximă şi este pregătit să facă faţă oricăror ameninţări şi că ia toate măsurile necesare pentru a combate cu fermitate orice acţiune care vizează perturbarea securităţii şi stabilităţii ţării, afirmând că siguranţa cetăţenilor, a rezidenţilor şi a vizitatorilor reprezintă o prioritate absolută care nu poate fi compromisă”, a declarat ministerul în comunicatul publicat pe Instagram.

Surse din domeniul aviaţiei au declarat pentru Reuters că unul dintre terminalele aeroportului internaţional din Dubai, care este în mod normal unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene din lume, a fost avariat în timpul unui atac iranian nocturn, pe care autorităţile l-au calificat public doar ca „incident”. Patru persoane au fost rănite.

Ulterior s-a anunţat că şi Aeroportul Internaţional Abu Dhabi a fost lovit, iar aici o persoană de origine asiatică a fost ucisă şi şapte rănite.

Resturi rezultate în urma unei interceptări aeriene au provocat un incendiu la una dintre danele portului Jebel Ali, a declarat biroul de presă din Dubai. Nu au fost raportate victime, iar eforturile de stingere completă a incendiului continuă, a adăugat acesta.

Portul Jebel Ali din Dubai, deşi nu este o bază militară oficială, este cel mai mare port de escală al Marinei SUA din Orientul Mijlociu, care găzduieşte în mod regulat portavioane americane şi alte nave.

Consiliul pentru turism al Qatarului a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței cetățenilor după ce regimul de la Teheran a lansay mai multe atacuri asupra țării, transmite Times of Israel.

De asemenea, toate activitățile de divertisment din hotelurile și unitățile turistice din Qatar au fost anulate până la noi ordine.

Panică pe insula artificială din Dubai

Un incident de securitate fără precedent a zguduit sâmbătă faimoasa insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai, provocând panică în rândul rezidenților și al turiștilor de lux după loviturile rachetelor iraniene.

Martorii citați de CNN și France24 au descris o serie de explozii urmate de coloane de fum vizibile de pe întreaga coastă a emiratului, vizând, conform primelor informații, una dintre zonele comerciale adiacente marilor complexe hoteliere.

În plus, Palm Jumeirah găzduiește mii de cetățeni străini și celebrități, iar ideea că acest refugiu exclusivist poate fi ținta unei agresiuni a creat o undă de șoc. Hotelurile de pe insulă, inclusiv celebrul Atlantis, au activat protocoale de izolare, sfătuind oaspeții să rămână în interior până la noi instrucțiuni.

Kuweit

Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că Baza Aeriană Ali al-Salem a fost atacată de un număr de rachete balistice, toate fiind interceptate de sistemele de apărare aeriană kuweitiene.

Abdullah al-Rajhi, purtătorul de cuvânt al Autorității Generale a Aviației Civile din Statul Kuweit, a declarat că o dronă a vizat Aeroportul Internațional Kuweit, provocând răni ușoare mai multor angajați și daune materiale clădirii terminalului de pasageri.

Agenția oficială de presă KUNA a citat o declarație a Ministerului Afacerilor Externe, precizând că statul Kuweit își rezervă dreptul de a se apăra.

Arabia Saudită: Atacurile nu pot justificate, știau că nu permite utilizarea teritoriului nostru pentru lansarea de atacuri asupra Iranului

O declarație a Ministerului de Externe saudit a confirmat că Iranul a vizat Riadul și regiunea de est a regatului, adăugând că atacurile au fost respinse.

„Aceste atacuri nu pot fi justificate sub niciun pretext și în niciun fel, iar acestea au avut loc în ciuda faptului că autoritățile iraniene știau că Regatul confirmase că nu va permite ca spațiul său aerian și teritoriul său să fie folosite pentru a viza Iranul”, a adăugat acesta.

