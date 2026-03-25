Iranul ar fi respins planul de pace propus de SUA – Negocierile continuă și prima rundă ar putea avea loc în Pakistan – Pentagonul pregătește trimiterea a peste 2.000 de militari în Orientul Mijlociu

Teheranul a analizat și ar fi respins propunerea prezentată de SUA pentru a pune capăt războiului, a transmis, miercuri, televiziunea de stat iraniană, citând un oficial de rang înalt din cadrul regimului.

Însă negocierile între cele două părți beligerante continuă și Pakistanul s-a arătat dispus să găzduiască, în weekend, prima rundă de tratative, scrie Reuters. O altă țară gazdă luată în calcul este Turcia.

„Iranul va pune capăt războiului atunci când va decide acest lucru și când îi vor fi îndeplinite propriile condiții”, a declarat oficialul de la Teheran, calificând propunerea SUA drept „excesivă”.

Acesta a prezentat cererile Iranului, printre care încetarea atacurilor și a asasinatelor, garanții împotriva unor conflicte viitoare, plata despăgubirilor de război, încetarea luptelor pe toate fronturile care implică grupuri aliate și recunoașterea autorității Iranului asupra Strâmtorii Hormuz.

Anterior, presa internațională a scris că Statele Unite au transmis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului, care se concentrează, în mare parte, pe cerințele formulate anterior de administrația Trump față de Teheran.

Documentul, trimis prin intermediari, solicită Iranului să-și dezafecteze cele trei principale instalații nucleare și să înceteze orice activitate de îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian, să-și suspende programul de rachete balistice, să reducă sprijinul acordat grupărilor afiliate și să redeschidă complet Strâmtoarea Hormuz, potrivit oficialilor.

În schimb, Iranului i s-ar ridica sancțiunile legate de programul nuclear, iar SUA ar asista – în timp ce ar monitoriza – programul nuclear civil al țării.

Planul inițial în 15 puncte a constituit baza negocierilor de la sfârșitul lunii mai 2025, cu puțin timp înainte ca discuțiile să eșueze din cauza atacurilor aeriene israeliene asupra programului nuclear iranian.

A fost un plan prezentat unilateral de partea americană, care conținea un număr mare de propuneri pe care Iranul le-ar fi considerat greu de acceptat, inclusiv restricții privind utilizarea de către Iran a fondurilor deblocate în urma ridicării sancțiunilor.

Washingtonul își consolidează prezența militară cu „Forța de Răspuns Imediat”, o unitate de elită

Pentagonul a ordonat ca aproximativ 2.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei să înceapă mobilizarea în Orientul Mijlociu pentru a-i oferi președintelui Trump opțiuni militare suplimentare, chiar în timp ce acesta analizează o nouă inițiativă diplomatică cu Iranul, au declarat marți doi oficiali ai Departamentului Apărării.

Forțele de luptă ar proveni din „Forța de Răspuns Imediat” a diviziei, o brigadă de aproximativ 3.000 de soldați capabilă să se deplaseze oriunde în lume în termen de 18 ore, potrivit New York Times.

În paralel, funcționari ai Administrației Trump lucrează la organizarea unei întâlniri în Pakistan în acest weekend pentru a discuta despre o cale de ieșire din conflictul cu Iranul, au declarat pentru CNN doi înalți oficiali de la Casa Albă.

Planurile actuale prevăd deplasarea în Pakistn a vicepreședintelui JD Vance și, eventual, a altor înalți oficiali ai administrației. Totuși, oficialii au precizat că datele călătoriei preconizate sunt încă în schimbare, la fel ca locul de desfășurare și lista participanților.

Turcia a apărut, de asemenea, ca o potențială locație pentru discuții, au declarat două surse familiarizate cu problema, întrucât unii oficiali își exprimă îngrijorarea cu privire la securitatea unei vizite în Pakistan.

***