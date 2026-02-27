Iranul anunță o nouă rundă de negocieri cu SUA. Donald Trump, informat de șefii armatei despre opțiunile militare

Iranul a anunțat că o nouă rundă de discuții cu Statele Unite va avea loc probabil „în mai puțin de o săptămână”, după ce a salutat progresele din timpul negocierilor indirecte care au avut loc joi la Geneva.

Aceste discuții par a fi un ultim efort de a evita o confruntare militară după o desfășurare masivă de trupe americane în Orientul Mijlociu.

Pe 19 februarie, președintele american Donald Trump a dat un ultimatum de „10 până la 15 zile” pentru a decide dacă un acord cu Teheranul era posibil sau dacă va recurge la forță.

„Am făcut progrese foarte bune și am abordat foarte serios elementele unui acord, atât în domeniul nuclear, cât ș în cel al sancțiunilor”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi (foto stânga), la televiziunea de stat, potrivit Agerpres. „S-a decis ca următoarea rundă de negocieri să aibă loc foarte curând, poate în mai puțin de o săptămână”, a adăugat el.

Discuții preliminare între echipele tehnice vor avea loc luni la Viena, în Austria, cu participarea reprezentanților Agenției Internațională pentru Energie Atomică.

La Washington, președintele american Donald Trump a fost informat, joi, cu privire la opțiunile militare împotriva Iranului. Cei care au făcut-o au fost Comandamentului Central al Armatei SUA, amiralul Brad Cooper, și șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, scrie Axios.

Trump a ordonat o consolidare masivă a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu și ia în considerare lansarea unei campanii militare împotriva Iranului.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi într-un interviu pentru The Washington Post că „nu există nicio şansă” ca un atac asupra Iranului să ducă la un război prelungit în regiune.

„Ideea că vom fi angajaţi într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără niciun sfârşit la orizont – nu există nicio şansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus el în interviul acordat ziarului american, respingând previziunile unor experţi în politică externă potrivit cărora nu va exista o ieşire uşoară, dacă America s-ar implica într-un conflict mai amplu cu Iranul. „Cred că toţi preferăm opţiunea diplomatică”, a adăugat vicepreşedintele american, afirmând totodată că „depinde cu adevărat de ceea ce fac şi spun iranienii”.

***