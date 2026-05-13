Iranul anunță cele 5 condiții pentru reluarea negocierilor de pace, pe care SUA nu le pot accepta

Iranul a dezvăluit marți seară cerințele sale adresate Statelor Unite pentru continuarea negocierilor, dar pe care președintele Donald Trump le-a respins duminică, ceea ce face ca întregul conflict precum și discuțiile mediate de Pakistan să fie în impas și o stare de tensiune, deoarece continuă blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Principalele cereri se referă la reparațiile de război, recunoașterea suveranității iraniene asupra Strâmtorii Ormuz și ridicarea sancțiunilor SUA – condiții pe care Casa Albă le-a respins. Partea americană consideră total inacceptabile reparațiile de război și neabordarea problemei nucleare despre care Iranul insistă că va fi discutată doar după încetarea definitivă a războiului, relatează Al Jazeera.

Președintele Trump a precizat anterior pe Truth Social că „Tocmai am citit răspunsul așa-numiților «reprezentanți» ai Iranului. Nu-mi place – TOTAL INACCEPTABIL!”

Corespondentul Al Jazeera, Ali Hashem, a enumerat următoarele cinci condiții pe care Iranul le consideră a fi baza reluării discuțiilor:

1. Încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban

2. Ridicarea tuturor sancțiunilor impuse Iranului

3. Eliberarea activelor iraniene înghețate

4. Acordarea de compensații pentru daunele și pierderile de război

5. Recunoașterea drepturilor suverane ale Iranului asupra Strâmtorii Ormuz

Din nou, toate acestea, potrivit Teheranului, trebuie acceptate integral, iar discuțiile privind programul nuclear vor avea loc ulterior.

Într-o conferință de presă de luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a făcut aluzie publică la mai multe dintre acestea: „Condițiile încetării războiului sunt ridicarea blocadei și a pirateriei și eliberarea activelor iraniene care au fost înghețate pe nedrept în bănci din cauza presiunilor SUA”.

De asemenea, s-a menționat că „Navigația în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz și restabilirea securității în regiune și în Liban au fost alte cerințe ale Iranului, care sunt considerate o ofertă generoasă și responsabilă pentru securitatea regională” – înainte ca discuțiile să poată fi reluate cu bună-credință.

Aparent, Teheranul consideră că poate rezista regimului de sancțiuni impus, deși organizația Tanker Tracker a scris marți că Iranul nu mai reușit să exporte petrol pe cale maritimă de 28 de zile: „Din datele noastre, Iranul nu a reușit să exporte țiței pe cale maritimă în ultimele 28 de zile. Doar unele produse rafinate au reușit să ajungă la destinație deoarece oficialii SUA nu au impus sancțiuni acelor petroliere”.

Președintele Donald Trump, chiar înainte de plecarea sa în vizita din China, a declarat pentru Axios: Iranul fie va face ce trebuie, fie vom termina noi problema… Fie vom ajunge la o înțelegere, fie vor fi decimați.”

