joi

12 martie, 2026

Europa & Lumea

Iranul amenință că va lovi bănci și centre economice din Golf

De Iulian Soare

12 martie, 2026

Armata iraniană a transmis, miercuri, că intenționează acum să atace „centre economice și bănci din Golf, după un atac israeliano-american asupra unei sucursale bancare din Teheran.

„Inamicul ne-a dat mână liberă pentru a viza centre economice și bănci” aparținând Statelor Unite și Israelului din regiune, a amenințat o grupare afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, potrivit unui comunicat difuzat la televiziunea națională.

Conform presei locale, un atac aerian israeliano-american a ucis angajați ai unei bănci din capitală care lucrau în mod excepțional, pentru a se pregăti pentru salariile lunare.


„O sucursală a celei mai vechi bănci din țara mea a fost bombardată în timp ce era plină de angajați”, a declarat miercuri ministrul de externe Abbas Araghchi, adăugând pe X că forțele armate „vor răzbuna această crimă”. El nu a prezentat un bilanț după acest atac, mai scrie AFP, preluată de Agerpres.

Pe de altă parte, președintele iranian, Masoud Pezeșkian, a pus condiții pentru încheierea războiului cu SUA și Israelul, susținând că Iranul va înceta să lupte doar dacă primește garanții internaționale că nu va mai fi atacat.

Într-un mesaj pe X, el a cerut de asemenea despăgubiri și a afirmat că „drepturile legitime” ale Iranului trebuie recunoscute. Președintele nu a precizat la ce drepturi se referă, dar unii observatori ai politicii interne iraniene explică, potrivit dpa, că ar putea fi vorba despre numirea unui nou lider suprem și despre necesitatea unei recunoașteri internaționale.

Zilele trecute, președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de instalarea lui Mojtaba Khamenei ca nou conducător religios și șef al statului iranian, funcție care presupune dificultăți semnificative. „Nu cred că poate trăi în pace”, a spus liderul de la Casa Albă despre fiul ayatollahului Khamenei, ucis la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, în 28 februarie.

***


