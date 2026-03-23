Iranul ameninţă că va ataca centralele electrice din Orientul Mijlociu care alimentează bazele militare americane

În contextul în care se apropie termenul limită stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, Iranul a ameninţat luni că va ataca centralele electrice din Orientul Mijlociu care alimentează bazele militare americane.

Comunicatul Gărzii Revoluţionare reprezintă cea mai recentă încercare a Teheranului de a-şi justifica atacurile asupra ţărilor arabe din Golf, informează AP, preluată de news.ro.

„Ceea ce am făcut a fost să anunţăm decizia noastră conform căreia, în cazul în care centralele electrice vor fi atacate, Iranul va riposta vizând centralele electrice ale regimului de ocupaţie şi centralele electrice ale ţărilor din regiune care furnizează energie electrică bazelor americane, precum şi infrastructurile economice, industriale şi energetice în care americanii deţin participaţii”, se arată în comunicat, care se referă la Israel ca la un „regim de ocupaţie”.

Comunicatul adaugă: „Nu vă îndoiţi că vom face acest lucru”.

Donald Trump a avertizat, duminică dimineaţa, că Statele Unite vor ataca centralele electrice iraniene în 48 de ore dacă strâmtoarea rămâne efectiv închisă din cauza atacurilor iraniene asupra navelor.

