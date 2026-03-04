Iranul a tras o rachetă balistică spre Turcia, stat NATO – Apărarea antirachetă a Alianței a interceptat-o și a distrus-o

O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

„O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei. Incidentul nu a făcut victime și nici răniți”, a detaliat ministerul turc într-un comunicat publicat pe X și citat de AFP.

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul țării sale față de lansarea rachetei balistice, în cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă.

În timpul discuției, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a mai spus omologului său iranian, Abbas Araqchi, că trebuie să evitate orice măsuri care ar putea amplifica și mai mult conflictul.

Și reacția NATO a venit prompt.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații săi, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale indiscriminate în întreaga regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt Allison Hart. „Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a adăugat Hart, potrivit Sky News.

