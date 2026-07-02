Iranul a exportat peste 40 milioane barili de petrol de la ridicarea blocadei maritime a SUA – Prețul petrolului a scăzut la minimimul ultimelor patru luni

Prețul țițeiului din petrolierele din apropierea coastei iraniană este în creștere pe fondul reticenței a relatat astăzi Bloomberg, citând date de la Vortexa și propriile calcule, care arată că aproximativ 58 de milioane de barili se află pe petroliere.

Peste 90% din această cantitate nu are o destinație clară, scrie Bloomberg, adăugând că petrolierele afișau „livrare la comandă Singapore ca următorul port de escală, un semn că ar putea că ar putea efectua transferuri de la navă la altă navă în strâmtoarea Malacca”.

Interesant este că, anterior, CNBC relata că Iranul vindea țiței la un preț mai mare cu 20% față de prețurile de dinainte de război, 40 de milioane de barili fiind deja vânduți de la ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Informațiile au provenit de la președintele parlamentului iranian și negociatorul șef pentru pace, Bhagher Ghalibaf, care a declarat într-un interviu televizat că „Din ziua în care blocada navală a fost ridicată, am exportat peste 40 de milioane de barili de petrol”.

CNBC a citat, de asemenea, date de la TankerTrackers.com, care arată că Iranul a exportat chiar mai mult decât atât, aproximativ 50 de milioane de barili de la ridicarea blocadei americane.

Țițeiul Brent se vinde joi la 70,82 dolari/baril

Îmbunătățirea fluxului petrolierelor prin Ormuz a împins prețurile petrolului înapoi la nivelurile de dinainte de război, țițeiul Brent tranzacționându-se joi dimineață la 70,82 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate la 67,84 dolari pe baril. Prețurile de referință au scăzut brusc în al doilea trimestru, pe fondul rapoartelor privind progresele înregistrate în negocierile de pace dintre SUA și Iran, traderii de contracte futures ignorând în mare măsură cele mai recente atacuri între părțile beligerante.

Cea mai recentă actualizare privind discuțiile de pace vine de la un înalt oficial al guvernului Qatarului, care a declarat astăzi că s-a ajuns la „progrese pozitive”, dar fără a oferi detalii. Această ultimă încercare de negocieri a fost realizată indirect la Doha. Încă nu există semne că se întrevede prea curând o pace durabilă.

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